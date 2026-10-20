Cuando el materialismo se vuelve prioridad, las personas parecen obsesionarse aún más con adquirir y disfrutar bienes. En lugar de llamar a un amigo o salir a conocer gente, se compran un par de zapatos nuevos por internet.

La relación entre soledad y materialismo, además, no va en una sola dirección. Las personas solitarias pueden recurrir a las posesiones en busca de consuelo, estatus o autodefinición; con el tiempo, ese enfoque material puede debilitar todavía más la conexión social y crear un círculo vicioso.

Comprar como regulador emocional

Tampoco podemos dejar de lado el tema emocional. El sexo, el ejercicio físico, el uso extremo de redes sociales, los videojuegos e incluso el consumo de sustancias se han convertido en reguladores emocionales, una especie de sistema de recompensas que libera dopamina y da un alivio inmediato. ¿Puedes imaginar qué otra cosa funciona igual? Sí: las compras.

Comprar da un alivio temporal, pero como regulador emocional se comporta como un vicio y, por lo tanto, genera un bucle: te sientes solo, compras y recibes una descarga de dopamina; luego, como un "mecanismo exprés", tu cerebro necesita más de ese estímulo para producir la misma calma; y al final, como con otros vicios, aparecen la culpa o la frustración, que generan más estrés emocional y te empujan a repetir el ciclo.

No pretendo satanizar las compras. Hay momentos y lugares para darse un capricho, como una rebanada de pastel de vez en cuando. Todo empieza a torcerse cuando comprar se convierte en el alivio de un día complicado y en lo único que mejora tu estado de ánimo.

El peligro no está en disfrutar de las cosas buenas, sino en esperar que lo que adquirimos haga el trabajo de otros: hacernos sentir valiosos, amados o incluidos.

¿Qué esperas que te dé cada compra? Si la respuesta es conexión, estatus o reconocimiento, replantea si realmente necesitas comprar. Es más, si tu intuición te dice que lo que necesitas es compañía, espera 24 horas, contacta a un amigo y sal con él.