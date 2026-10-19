Por eso, hoy sigue siendo igual de importante hablar de educación en salud pública: que las mujeres conozcan mejor los signos y síntomas y que, en caso de que ya haya un diagnóstico, su red de apoyo entienda lo fundamental que es el acompañamiento.

Síntomas y detección

El cáncer de mama puede manifestarse con distintas combinaciones de síntomas, sobre todo cuando se encuentra en una fase avanzada. Conviene estar alerta ante:

Un nódulo o engrosamiento en el seno, que a menudo no duele

en el seno, que a menudo no duele Cambios en el tamaño, la forma o el aspecto de la mama

de la mama Hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otras alteraciones en la piel

u otras alteraciones en la piel Cambios en el aspecto del pezón o de la piel que lo rodea ( aréola )

o de la piel que lo rodea ( ) Secreción anómala o con sangre por el pezón

En 164 de los 168 países examinados, es el cáncer más frecuente entre las mujeres. (Fotografía: Canva )



Hay señales que solo la propia persona puede notar, pero si en la confianza de pareja ves algún cambio en los senos de la otra persona, lo mejor es platicarlo y buscar una solución juntos.

Después del diagnóstico

¿Qué pasa cuando el diagnóstico es positivo? Lo primero es saber que, en casos tempranos, la mortalidad de la enfermedad se reduce considerablemente. Además, el tratamiento depende del subtipo de cáncer y del grado de propagación a los ganglios linfáticos.