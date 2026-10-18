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¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar

Nuestros mejores amigos con patitas también son parte de la familia; honrarlos a través de una ofrenda este Día de Muertos también es un acto de amor. Te decimos cómo y cuándo ponerles su altar.
dom 18 octubre 2026 06:00 PM
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¿Qué se pone en una ofrenda para mascotas? Estos elementos no deben faltar
¿Quieres ponerle una ofrenda a tu mascota? Te decimos cuándo debes ponerla y qué elementos debe llevar. (Shutterstock AI)

El Día de Muertos es una fecha en la que además de recordar a nuestros seres queridos humanos que ya partieron, también lo es para honrar a nuestros compañeros peludos que nos acompañaron y brindaron amor incondicional. Por ello, las ofrendas para mascotas ya son parte de los hogares, pero ¿sabes cuándo y qué se pone? Esto es lo que debes saber para rendirles homenaje.

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¿Qué se pone en la ofrenda para mascotas?

Al igual que la ofrenda tradicional, la de tu mascota deberá incluir elementos básicos como sus fotografías, alimento, agua, flores y veladora.

El agua es parte fundamental de la ofrenda, ya que de acuerdo con las creencias, las almas la beben al llegar a los que fueron sus hogares. En el caso de las flores y la veladora, sirven como una guía e iluminan su camino.

Sin embargo, también puedes agregar elementos extra que recuerdes que lo hacía feliz, tales como premios, sus juguetes favoritos (si aún los conservas), y quizás su gusto culposo como un postre, fritura o galleta de humanos pero que le encantaba en las probaditas.

Para que la ofrenda de tu mascota se vea alegre, puedes decorarla con papel picado y/o manteles.

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¿Cuándo se pone?

De acuerdo con la tradición mexicana, las almas de las mascotas llegan al plano terrenal la noche del 27 de octubre, por lo que para esa fecha su altar ya debe estar listo para recibirlo.

Ahora sí, estás listo para recibir a tu mascota en su ofrenda.

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