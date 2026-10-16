El incalculable valor del tiempo

¿Qué lujo cotidiano jamás darías por sentado?

Pasar tiempo con mi familia.

¿Cuál es el mayor lujo que te ha dado el éxito?

Seleccionar a las personas con las que quiero estar.

¿Cuál es tu ritual más indulgente?

Dibujar.

¿En qué vale la pena invertir tiempo sin mirar el reloj?

En conversar.

Momento sagrado del día:

La mañana.

¿Qué objetos aprecias más?

Los que tienen memoria.

¿Qué pieza conservarías toda la vida?

Un lápiz o una pluma.

¿Qué oficio artesanal admiras?

El trabajo de la madera.

¿Cuál ha sido el hotel que cambió tu forma de viajar?

Más que un hotel, han sido las casas de seres queridos.

¿En qué lugar del mundo entendiste una nueva definición de lujo?

Me parece que la naturaleza es un lujo que merece ser perseguido. Los espacios que nos dan la oportunidad de estar rodeados de ella superan cualquier proeza creada por el hombre.