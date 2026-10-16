El incalculable valor del tiempo

¿Qué significa el lujo para ti?
Poder administrar el tiempo.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste privilegiado?
Después de operarme recientemente y recuperar la movilidad.
Un lujo que no se puede comprar:
El tiempo.
¿Qué significa el lujo para ti?
Poder administrar el tiempo.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste privilegiado?
Después de operarme recientemente y recuperar la movilidad.
Un lujo que no se puede comprar:
El tiempo.
¿Qué lujo cotidiano jamás darías por sentado?
Pasar tiempo con mi familia.
¿Cuál es el mayor lujo que te ha dado el éxito?
Seleccionar a las personas con las que quiero estar.
¿Cuál es tu ritual más indulgente?
Dibujar.
¿En qué vale la pena invertir tiempo sin mirar el reloj?
En conversar.
Momento sagrado del día:
La mañana.
¿Qué objetos aprecias más?
Los que tienen memoria.
¿Qué pieza conservarías toda la vida?
Un lápiz o una pluma.
¿Qué oficio artesanal admiras?
El trabajo de la madera.
¿Cuál ha sido el hotel que cambió tu forma de viajar?
Más que un hotel, han sido las casas de seres queridos.
¿En qué lugar del mundo entendiste una nueva definición de lujo?
Me parece que la naturaleza es un lujo que merece ser perseguido. Los espacios que nos dan la oportunidad de estar rodeados de ella superan cualquier proeza creada por el hombre.
¿Qué experiencia ha valido cada centavo que pagaste por ella?
Viajar con mi familia y com- partir el increíble privilegio de aprender y disfrutar. Mi abuela decía que viajando se conocía a la gente y, para mí, viajar ha significado descubrir a mis hijos como individuos.
¿Qué detalle distingue el buen gusto del exceso?
Saber cuánto es suficiente.
¿Qué no sacrificarías nunca por seguir una tendencia?
Lo auténtico.
¿Qué creador ha influido en tu manera de entender la belleza?
Vengo de un lugar de contrastes y ahí aprendí a encontrar belleza en lo elemental. Paolo Sorrentino y sus guiones me han permitido verla también en la complejidad y entender que la belleza no depende de la perfección ni de la edad, sino de saber mirar y comprender el paso del tiempo.
¿Cuál es la comida más memorable de tu vida
Más que una comida, son las sobremesas.
Platillo sencillo que es un lujo:
Una buena tortilla.
¿Cómo ha cambiado tu idea del lujo con los años?
De tener algo a poder decidir o elegir.
Placer culpable que no dejarías:
El dulce.
¿Qué lujo te parece sobrevalorado?
La ostentación.
¿Qué lujo crees que todos deberían experimentar?
Disfrutar del tiempo.
Un lujo que heredaste...
La conversación.
El sonido del lujo...
El silencio.
Lugar donde te sientes rico:
Mi mente.