Muchas opciones, poca paciencia

Aquí viene el problema. Con tantas posibilidades a un dedo de distancia, es fácil pasar al siguiente sin conocer a nadie. Se habla de una cultura de relaciones desechables, donde conviven el ghosting, el breadcrumbing y el benching, (desaparecer, migaja emocional y tener de reserva) y donde "salir" ya no significa ser algo. Súmale la presión de mostrarte siempre pulido, y el resultado es cansancio y ansiedad. No es que haya menos ganas de querer a alguien, lo que hay es agotamiento, que no es lo mismo.

Las redes no se quedan en la puerta

Cuando ya conectaste, el celular sigue ahí. En una encuesta de Pew Research de 2019, 51% de quienes tienen pareja dijo que su pareja se distrae con el teléfono en plena conversación, y 34% admitió haber revisado el celular del otro a escondidas, aunque siete de cada diez digan que eso es inaceptable. Además, 53% de los usuarios de redes ha stalkeado a un ex (70% entre los menores de 30), y 23% ha sentido celos por cómo su pareja interactúa con otros en línea.

Y aun así, 75% de las parejas comparte la contraseña de su celular. Nos vigilamos y confiamos, todo en la misma relación.

¿Y si el problema no es la app?

La ansiedad por las citas está en el ADN del amor. En ninguna época alguien dijo "todo bien, no me preocupa". Esa angustia ha dado libros de autoayuda, comedias románticas y hasta novios chatbot, que se pueden ubicar en fantasías como la de de Pigmalión, Blade Runner o Her: fabricar a la pareja ideal.

Las herramientas cambian, pero las ganas de querer y de que nos quieran siguen ahí. Algunas recomendaciones básicas: hacer pausas, poner límites y hablar claro, también detrás de la pantalla. Quizá no se trate de tener menos ganas, sino de volver a darnos tiempo para ejercerlas.