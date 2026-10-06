El 4 de octubre de 1957, un aparato del tamaño de una pelota de playa empezó a dar vueltas alrededor del planeta y soltó un pitido que se escuchó en todo el mundo. Era el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y con él arrancó la era espacial. Diez años después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado del Espacio Exterior, el primer acuerdo que fijó el uso pacífico del espacio.
Houston, tenemos plan: te contamos todo sobre la Semana Mundial del Espacio
Entre una fecha y otra cabe una semana entera. El 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU la proclamó como la Semana Mundial del Espacio, para recordar lo que la ciencia y la tecnología espaciales han aportado a la vida de las personas. En México se celebra desde 2009.
Un tema con nombre de película
Cada año se elige un lema junto con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU. El de 2026 suena a blockbuster: "Rocket Revolution", o Revolución de los Cohetes.
Detrás del nombre hay algo muy real. Durante décadas, lanzar un cohete era carísimo, porque casi todo se tiraba después de usarlo. Hoy los cohetes reutilizables cambiaron esa cuenta: bajaron los costos de lanzamiento, aumentaron los despegues y entraron al juego empresas privadas, universidades y startups que antes ni soñaban con llegar a órbita, iniciando lo que bien se podría llamara una 'carrera espacial'.
Más lanzamientos significan más satélites para conectividad y para observar el clima. Además, abren la puerta a una nueva etapa de exploración tripulada y comercial.
¿Qué hacer durante esta semana?
El Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, armó un programa con talleres, demostraciones, charlas y juegos para acercar el tema a todo público. La semana arrancó el domingo, pero todavía hay tiempo de alcanzar lo mejor.
Del 7 al 9 de octubre, la apuesta es viajar sin salir de la Ciudad de México. Habrá un recorrido por el cráter Jezero, una sesión para conocer al rover Perseverance y una inmersión en la atmósfera de Titán. También habrá reconstrucciones en 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B. Las actividades comienzan desde las 11:00 horas.
El cierre es el sábado 10 de octubre, con una jornada más lúdica y al aire libre: carreras de cohetes de agua, observación solar con telescopios y un taller para crear auroras boreales. Todo a partir de las 11:00 horas.
Y si no te da tiempo de ir a ningún lado, siempre queda lo más básico: salir de noche, levantar la cabeza y recordar que hace menos de setenta años eso que ves ahí arriba todavía era territorio de nadie.