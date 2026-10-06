Entre una fecha y otra cabe una semana entera. El 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU la proclamó como la Semana Mundial del Espacio, para recordar lo que la ciencia y la tecnología espaciales han aportado a la vida de las personas. En México se celebra desde 2009.

Un tema con nombre de película

Cada año se elige un lema junto con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU. El de 2026 suena a blockbuster: "Rocket Revolution", o Revolución de los Cohetes.

Detrás del nombre hay algo muy real. Durante décadas, lanzar un cohete era carísimo, porque casi todo se tiraba después de usarlo. Hoy los cohetes reutilizables cambiaron esa cuenta: bajaron los costos de lanzamiento, aumentaron los despegues y entraron al juego empresas privadas, universidades y startups que antes ni soñaban con llegar a órbita, iniciando lo que bien se podría llamara una 'carrera espacial'.

Más lanzamientos significan más satélites para conectividad y para observar el clima. Además, abren la puerta a una nueva etapa de exploración tripulada y comercial.