Hay un momento en toda relación en que el "vamos viendo" deja de alcanzar. Llevan meses o años juntos, ya conocen a la familia del otro, ya saben cómo toma el café y qué serie no soporta. Pero hay cosas que nunca se han dicho en voz alta, y no porque no importen, sino porque nadie quiere ser el primero en soltar la pregunta incómoda.
Las preguntas incómodas (y no tanto) que toda pareja formal debería hacerse
El problema es que callarlas no las hace desaparecer. Las ideas distintas sobre el dinero, los hijos, dónde vivir o cómo repartirse la casa suelen aparecer después, en plena discusión y con las emociones al tope. Hacerse estas preguntas a tiempo no le quita romanticismo a la relación; la protege. 20 personas con las que hablamos nos contaron cuáles vale la pena hacerse. Eso sí, con calma y con mucha apertura de por medio.
Sobre nosotros
- ¿Cuál es tu concepto de fidelidad?
- ¿Te sientes escuchado y valorado?
- ¿Hay algo de mí que te lastime y que no haya notado?
- ¿Cómo crees que deberíamos repartirnos las tareas del hogar?
Más allá de los hijos y el matrimonio
Las preguntas obvias, como si quieren hijos o si se van a casar, casi todas las parejas ya se las han hecho. Lo difícil viene después: ¿qué pasa cuando uno de los dos tiene que mudarse por trabajo y el otro no quiere? ¿Y cuando los temas de salud salen a relucir, ya sea una enfermedad, un diagnóstico o el cuidado de los papás?
Sobre el futuro
- ¿Cuáles son tus planes a corto y mediano plazo? Piensa en mudarte de ciudad o de país, o en cambiar de trabajo.
- ¿Qué pasaría si alguno de los dos necesita mudarse de país?
- ¿Cuál es tu proyecto de vida y cómo lo ves integrado en una relación de pareja?
Sobre la familia
- ¿Cuál es tu concepto de familia? Es una palabra que ha evolucionado bastante, así que vale la pena definirla juntos.
- Si tuviéramos hijos, ¿cómo te imaginas criándolos?
Sobre el dinero
- ¿Cuánto ganas y cómo vamos a dividir los gastos de la relación?
- ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes deudas y cómo las estás pagando?
Sobre la salud
- ¿Tienes seguro de gastos médicos? ¿Cuál es tu póliza?
- ¿Hay enfermedades o alergias que deba conocer?
- ¿Cuál es tu tipo de sangre?
- ¿Eres donador de órganos?
- Si tienes un accidente, ¿quieres que te mantengan conectado o no?
Sobre tus creencias
- ¿Qué religión practicas?
- ¿Crees en Dios?
Lo controversial: no urgente, pero necesario
- ¿Qué tan politizado estás? ¿Eres de izquierda o de derecha?
- ¿Prefieres ser enterrado o cremado?