El problema es que callarlas no las hace desaparecer. Las ideas distintas sobre el dinero, los hijos, dónde vivir o cómo repartirse la casa suelen aparecer después, en plena discusión y con las emociones al tope. Hacerse estas preguntas a tiempo no le quita romanticismo a la relación; la protege. 20 personas con las que hablamos nos contaron cuáles vale la pena hacerse. Eso sí, con calma y con mucha apertura de por medio.





Sobre nosotros

¿Cuál es tu concepto de fidelidad ?

? ¿Te sientes escuchado y valorado?

¿Hay algo de mí que te lastime y que no haya notado?

¿Cómo crees que deberíamos repartirnos las tareas del hogar?

Más allá de los hijos y el matrimonio

Las preguntas obvias, como si quieren hijos o si se van a casar, casi todas las parejas ya se las han hecho. Lo difícil viene después: ¿qué pasa cuando uno de los dos tiene que mudarse por trabajo y el otro no quiere? ¿Y cuando los temas de salud salen a relucir, ya sea una enfermedad, un diagnóstico o el cuidado de los papás?