Conciertos y arte: 3 propuestas para descubrir fuera de México

En el año en que celebran 45 años de haberse creado, Metallica inicia una residencia en The Sphere que se prolongará hasta marzo de 2027. Bautizada como “Life Burns Faster”, la serie de conciertos promete un repaso por los más grandes éxitos de la banda, acompañados de visuales impactantes que pueden desplegarse solo en este recinto de la ciudad del pecado.
Dónde: The Sphere (Las Vegas). Cuándo: Hasta el 13 de marzo de 2027.
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FATTO IN ITALIA
La colección permanente de la Trienal de Milán invita a los visi- tantes a hacer un recorrido por la historia del diseño italiano con la ayuda de más de 400 objetos que abarcan desde la década de 1920 hasta los años 2000. Presentados de manera cronológica y con información del contexto político, económico y cultural, este museo invita a descubrir nuevas perspectivas y piezas icónicas de genios como Ettore Sottsass, Camillo Olivetti y Gio Ponti, entre muchos otros.
Dónde: Trienalle di Milano (Milán). Cuándo: Muestra permanente.
LOS MUNDOS DE ES DEVLIN
El universo creativo de la artista y diseñadora británi- ca Es Devlin será explorado en la primera muestra re- trospectiva de su trabajo realizada en Europa. Titulada “Es Devlin: Other Worlds”, contará con obras de arte, instalaciones y material de video que difuminan los límites entre la escultura, el diseño de escenografía, la música y la iluminación. También se exhibirá una reinterpretación de la instalación Come Home Again y de la Infinite Library.