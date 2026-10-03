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Vida

Conciertos y arte: 3 propuestas para descubrir fuera de México

Nos pusimos internacionales y traemos lo que no puedes dejar pasar en este y en el viejo continente.
sáb 03 octubre 2026 12:00 PM
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Qué hacer en octubre
Un concierto muy esperado en The Sphere que no te puedes perder. (FOTOS DEL ARTÍCULO: PEDRO AGUILAR RICALDE, ETHAN MILLER / GETTY IMAGES, ES DEVLIN)

NOCHES DE METAL

En el año en que celebran 45 años de haberse creado, Metallica inicia una residencia en The Sphere que se prolongará hasta marzo de 2027. Bautizada como “Life Burns Faster”, la serie de conciertos promete un repaso por los más grandes éxitos de la banda, acompañados de visuales impactantes que pueden desplegarse solo en este recinto de la ciudad del pecado.

Dónde: The Sphere (Las Vegas).
Cuándo: Hasta el 13 de marzo de 2027.

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FATTO IN ITALIA

Citas imperdibles de octubre
. (FOTOS: PEDRO AGUILAR RICALDE, ETHAN MILLER / GETTY IMAGES, ES DEVLIN
)


La colección permanente de la Trienal de Milán invita a los visi- tantes a hacer un recorrido por la historia del diseño italiano con la ayuda de más de 400 objetos que abarcan desde la década de 1920 hasta los años 2000. Presentados de manera cronológica y con información del contexto político, económico y cultural, este museo invita a descubrir nuevas perspectivas y piezas icónicas de genios como Ettore Sottsass, Camillo Olivetti y Gio Ponti, entre muchos otros.

Dónde: Trienalle di Milano (Milán).
Cuándo: Muestra permanente.

LOS MUNDOS DE ES DEVLIN


Los mundos de Es Devlin
. (FOTOS: PEDRO AGUILAR RICALDE, ETHAN MILLER / GETTY IMAGES, ES DEVLIN)

El universo creativo de la artista y diseñadora británi- ca Es Devlin será explorado en la primera muestra re- trospectiva de su trabajo realizada en Europa. Titulada “Es Devlin: Other Worlds”, contará con obras de arte, instalaciones y material de video que difuminan los límites entre la escultura, el diseño de escenografía, la música y la iluminación. También se exhibirá una reinterpretación de la instalación Come Home Again y de la Infinite Library.

Dónde: The Design Museum (Londres).

Cuándo: Hasta el 4 de abril de 2027.

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