Piensa cuándo fue tu último chequeo y no cuentes el del trabajo ni la vez que fuiste a un consultorio de farmacia. Si tardaste en acordarte, esta nota es para ti, pues aquello que se puede prevenir casi nunca da señales, y lo que sí da señales suele llegar tarde. Aquí va lo que te toca revisar según tu edad, década por década.
Dime tu edad y te diré qué estudios debes hacerte
Veintes y treintas: sentirse bien no cuenta como chequeo
Aquí el enemigo es la confianza. Te ves bien, te sientes bien y el médico te suena a cosa de tus papás, pero esta es la etapa para dejar una línea base. Lo básico es medir la presión arterial, revisar peso y salud metabólica, hacerte estudios de glucosa y colesterol, tener una revisión general periódica y, cuando aplique, revisar tu salud sexual y descartar infecciones de transmisión sexual.
La Cartilla Nacional de Salud para hombres, que es gratuita y se usa en instituciones públicas y privadas, marca la medición de glucosa desde los 20 años, y la de colesterol también desde esa edad si tienes obesidad o un familiar directo con problemas del corazón.
Nota: Si en tu familia hay cáncer de colon o de próstata, es importante que lo cheques desde ahora.
Cuarentas: cuando el cuerpo empieza a pasar la factura
Después de los 40 suben los riesgos cardiovasculares y metabólicos. Se recomienda revisar colesterol y glucosa con más frecuencia, hacer una evaluación cardiovascular según tus antecedentes, vigilar la presión, medir la circunferencia abdominal y consultar si notas cambios hormonales o de energía.
Sí, el médico te va a medir la panza, y ese número dice más de lo que parece. En esta década también aparecen dos estudios que conviene entender antes de que te los pidan.
Próstata: Cuestionario de síntomas, tacto rectal y la prueba de antígeno prostático (PSA).
Colon: Comienza el tamizaje a los 45 años si tu riesgo es promedio. Si ves sangre en las heces o cambios que no se van, no esperes a cumplir años para preguntar.
Cincuentas y más: la vigilancia se vuelve rutina
Aquí la lista se hace más larga y los estudios ya no se posponen. Cobran relevancia los estudios de próstata según indicación médica, la evaluación cardiovascular integral, la revisión de salud ósea y muscular y el seguimiento de enfermedades crónicas. El tamizaje de colon sigue: las personas con buena salud y más de diez años de esperanza de vida deben continuar con las pruebas hasta los 75.
Si fumas o fumaste mucho, hay dos estudios que pocos conocen:
- Tomografía de baja dosis para pulmón: se recomienda cada año entre los 50 y los 80 años para quienes tienen 20 años-paquete de tabaquismo y fuman o dejaron de fumar hace menos de 15 años.
- Ultrasonido de aorta abdominal: una sola vez, entre los 65 y los 75 años, para quienes han fumado alguna vez. Detecta aneurismas que no dan síntomas
Igual de importante: Ninguna lista, ni la de esta nota, sustituye a tu médico. Tus antecedentes familiares, si fumas, tu peso y tu presión mueven las fechas para un lado o para otro, lo que sí puedo proponerte es que, antes de pasar a otra página, anotes en tu celular el estudio que te toca este año.