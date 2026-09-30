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Vida

Dime tu edad y te diré qué estudios debes hacerte

Qué revisar en cada década, de los veintes en adelante, y por qué esperar a que algo duela no es y nunca será la mejor opción.
mié 30 septiembre 2026 05:55 AM
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Presión, glucosa, próstata, colon: cada década tiene sus estudios, y el mejor momento para hacerlos es antes de que algo duela.

 (Fotografía: Canva )

Piensa cuándo fue tu último chequeo y no cuentes el del trabajo ni la vez que fuiste a un consultorio de farmacia. Si tardaste en acordarte, esta nota es para ti, pues aquello que se puede prevenir casi nunca da señales, y lo que sí da señales suele llegar tarde. Aquí va lo que te toca revisar según tu edad, década por década.

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Veintes y treintas: sentirse bien no cuenta como chequeo

Aquí el enemigo es la confianza. Te ves bien, te sientes bien y el médico te suena a cosa de tus papás, pero esta es la etapa para dejar una línea base. Lo básico es medir la presión arterial, revisar peso y salud metabólica, hacerte estudios de glucosa y colesterol, tener una revisión general periódica y, cuando aplique, revisar tu salud sexual y descartar infecciones de transmisión sexual.

La Cartilla Nacional de Salud para hombres, que es gratuita y se usa en instituciones públicas y privadas, marca la medición de glucosa desde los 20 años, y la de colesterol también desde esa edad si tienes obesidad o un familiar directo con problemas del corazón.

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Presión arterial, glucosa y colesterol: la base de revisión que conviene tener desde los 20 años. (Fotografía: Canva )


Nota: Si en tu familia hay cáncer de colon o de próstata, es importante que lo cheques desde ahora.

Cuarentas: cuando el cuerpo empieza a pasar la factura

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Después de los 40 suben los riesgos cardiovasculares y metabólicos. Se recomienda revisar colesterol y glucosa con más frecuencia, hacer una evaluación cardiovascular según tus antecedentes, vigilar la presión, medir la circunferencia abdominal y consultar si notas cambios hormonales o de energía.

Sí, el médico te va a medir la panza, y ese número dice más de lo que parece. En esta década también aparecen dos estudios que conviene entender antes de que te los pidan.

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Pasando los 40, el colesterol, la glucosa, el corazón y la circunferencia abdominal se vigilan con más frecuencia. (Fotografía: Canva )

Próstata: Cuestionario de síntomas, tacto rectal y la prueba de antígeno prostático (PSA).

Colon: Comienza el tamizaje a los 45 años si tu riesgo es promedio. Si ves sangre en las heces o cambios que no se van, no esperes a cumplir años para preguntar.

Cincuentas y más: la vigilancia se vuelve rutina

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Después de los 50, el chequeo se vuelve rutina: próstata, corazón, huesos, colon y, si fumaste, pulmón. (Fotografía: Canva )

Aquí la lista se hace más larga y los estudios ya no se posponen. Cobran relevancia los estudios de próstata según indicación médica, la evaluación cardiovascular integral, la revisión de salud ósea y muscular y el seguimiento de enfermedades crónicas. El tamizaje de colon sigue: las personas con buena salud y más de diez años de esperanza de vida deben continuar con las pruebas hasta los 75.

Si fumas o fumaste mucho, hay dos estudios que pocos conocen:

  • Tomografía de baja dosis para pulmón: se recomienda cada año entre los 50 y los 80 años para quienes tienen 20 años-paquete de tabaquismo y fuman o dejaron de fumar hace menos de 15 años.
  • Ultrasonido de aorta abdominal: una sola vez, entre los 65 y los 75 años, para quienes han fumado alguna vez. Detecta aneurismas que no dan síntomas

Igual de importante: Ninguna lista, ni la de esta nota, sustituye a tu médico. Tus antecedentes familiares, si fumas, tu peso y tu presión mueven las fechas para un lado o para otro, lo que sí puedo proponerte es que, antes de pasar a otra página, anotes en tu celular el estudio que te toca este año.

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Salud Mental

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