Después de los 40 suben los riesgos cardiovasculares y metabólicos. Se recomienda revisar colesterol y glucosa con más frecuencia, hacer una evaluación cardiovascular según tus antecedentes, vigilar la presión, medir la circunferencia abdominal y consultar si notas cambios hormonales o de energía.

Sí, el médico te va a medir la panza, y ese número dice más de lo que parece. En esta década también aparecen dos estudios que conviene entender antes de que te los pidan.

Pasando los 40, el colesterol, la glucosa, el corazón y la circunferencia abdominal se vigilan con más frecuencia. (Fotografía: Canva )

Próstata: Cuestionario de síntomas, tacto rectal y la prueba de antígeno prostático (PSA).

Colon: Comienza el tamizaje a los 45 años si tu riesgo es promedio. Si ves sangre en las heces o cambios que no se van, no esperes a cumplir años para preguntar.

Cincuentas y más: la vigilancia se vuelve rutina

Después de los 50, el chequeo se vuelve rutina: próstata, corazón, huesos, colon y, si fumaste, pulmón. (Fotografía: Canva )

Aquí la lista se hace más larga y los estudios ya no se posponen. Cobran relevancia los estudios de próstata según indicación médica, la evaluación cardiovascular integral, la revisión de salud ósea y muscular y el seguimiento de enfermedades crónicas. El tamizaje de colon sigue: las personas con buena salud y más de diez años de esperanza de vida deben continuar con las pruebas hasta los 75.

Si fumas o fumaste mucho, hay dos estudios que pocos conocen:

Tomografía de baja dosis para pulmón: se recomienda cada año entre los 50 y los 80 años para quienes tienen 20 años-paquete de tabaquismo y fuman o dejaron de fumar hace menos de 15 años.

se recomienda cada año entre los 50 y los 80 años para quienes tienen 20 años-paquete de tabaquismo y fuman o dejaron de fumar hace menos de 15 años. Ultrasonido de aorta abdominal: una sola vez, entre los 65 y los 75 años, para quienes han fumado alguna vez. Detecta aneurismas que no dan síntomas

Igual de importante: Ninguna lista, ni la de esta nota, sustituye a tu médico. Tus antecedentes familiares, si fumas, tu peso y tu presión mueven las fechas para un lado o para otro, lo que sí puedo proponerte es que, antes de pasar a otra página, anotes en tu celular el estudio que te toca este año.