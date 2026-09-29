El tiempo es lo primero. Pasar de amantes a besties de un día para otro casi nunca sale bien. Lo sensato es dejar unos meses sin contacto para que baje la intensidad y cada quien acomode sus emociones, además, tu ex puede ir más lento que tú, sobre todo si tú terminaste la relación, y hay que respetarlo si pide más espacio, o puede ser al revés y quien necesite tiempo seas tú (aunque no lo quieras aceptar)

Los nuevos códigos vienen después. Esta es una relación distinta y conviene tratarla como tal, porque si antes cenaban juntos con velita incluida, lo mejor es que ahora vayan por un café a la luz del día. Mejor en lugares públicos, mejor sin alcohol y mejor con más gente alrededor. Coquetear, tocarse o "recaer una última vez" son un no.

Tiempo sin contacto, nuevos códigos y límites claros son las condiciones básicas. (Fotografía: Canva )

La dieta emocional también cuenta. Hay que evitar el repaso eterno de la relación pasada y dejar de usar al ex como paño de lágrimas o terapeuta de guardia, para eso están otros amigos, la familia o un profesional. Tampoco hay que dar consejos de amor que nadie pidió.

Si además hay una pareja de por medio, la transparencia es indispensable. Si es una relación de la que la pareja actual no sabe el pasado o ni siquiera sabe de su existencia, es una 'red flag'.

Cuándo sí, cuándo no: depende de cómo terminó

Lo que más pesa en esta decisión es cómo se acabó la relación. No todas las rupturas dejan el mismo terreno para reconstruir algo.

Cuando hubo violencia, la respuesta es clara: no. Ni física, ni psicológica, ni económica; aquí la amistad no es una meta a la que valga la pena llegar. Lo importante es tu seguridad y tu tranquilidad, y nadie te debe una reconciliación cordial con quien te lastimó. Si hay hijos de por medio, lo sensato es limitar el contacto a lo estrictamente necesario, con acuerdos por escrito o mediación de un tercero.

Si hubo violencia, la respuesta es no; con infidelidad, la confianza rota lo complica. (Fotografía: Canva )

Cuando hubo infidelidad, no está descartado, pero es cuesta arriba. La amistad se sostiene en la confianza, y esa fue justo lo que se rompió. Para que funcione, quien fue infiel tiene que hacerse cargo de lo que hizo, sin justificarlo, y quien fue traicionado necesita tiempo real para sanar. Si alguno de los dos sigue cargando rencor o culpa, esa amistad se va a convertir en un ajuste de cuentas lento.

Cuando terminó por el bien emocional de ambos, ahí es donde la amistad tiene más posibilidades. Si los dos entendieron que ya no eran compatibles como pareja, no hubo golpes bajos y todavía se respetan, hay una base sólida. Aun así, siguen aplicando las condiciones de arriba: tiempo, límites y cero sentimientos románticos pendientes.

La excepción es la coparentalidad. Si comparten hijos, hay que llevar la relación en buenos términos, aunque eso es distinto a ser amigos. Basta con ser cordiales y prácticos por el bien del hijo, o hijos, en común.

Entonces, ¿se puede?

Se puede, pero rara vez ocurre por accidente. Requiere tiempo, honestidad y límites claros, además de haber pasado la página de verdad. Si no estás seguro de dónde estás parado, dale espacio a la relación y espera a que aclare. Si la amistad es real, seguirá ahí, en cambio, si era un intento de no soltar, se te va a notar a leguas.