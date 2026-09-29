Seguro te ha pasado; a veces duermes como bebé porque cumpliste tus horas de sueño y lograste dormir de corrido, pero en otras ocasiones abres los ojos y te cuestionas tu propia existencia. ¿La razón? Despertaste a mitad de la noche, te costó trabajo volver a dormir y no aguantas el cansancio.
¿Te despiertas en la madrugada y no puedes volver a dormir? Quizás estas sean las razones
Despertar ocasionalmente puede ser normal, sin embargo, hacerlo con frecuencia puede afectar la calidad del descanso y hacer que al otro día te sientas cansado, irritado, con dificultad para concentrarse e incluso con ansiedad.
De hecho, dormir poco también afecta a largo plazo. Un artículo de Harvard Health Publishing explica que dormir poco (o mal) puede incrementar el riesgo de obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, diabetes y hasta muerte prematura.
Sin embargo, puedes identificar qué es lo que puede estar interrumpiendo tu sueño y poner manos a la obra para evitarlo, o al menos reducirlo.
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La edad puede cambiar la forma en que duermes
Entre más edad tengas el patrón de sueño sufre modificaciones y es más probable que tengas un sueño interrumpido. Es posible que un adulto comience a sentir sueño más temprano y también despierte antes por la mañana y esto refleja un cambio natural en su ritmo circadiano o ciclo de sueño-vigilia.
Por ejemplo, si te acuerdas a las 8 de la noche, tu hora natural para despertar podría ser alrededor de las 4 de la mañana. Con esto cumplirías ocho horas de sueño, el punto óptimo, pues expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas cada noche.
- Lo que puedes hacer: Intenta mantener un horario regular para acostarte y levantarte, pues esto ayudará a que tu cuerpo conserve un ritmo de sueño más estable. Y no olvides procurar dormir las horas suficientes.
Tu estilo de vida también influye
Una de las causas comunes de los trastornos del sueño es el estilo de vida y lo que haces durante las horas previas a acostarte puede influir mucho más de lo que te imaginas:
-El consumo de alcohol dentro de las cuatro horas previas a acostarse. Una copa puede ayudar a conciliar el sueño, pero también es probable que te provoque una visita al baño en medio de tu descanso.
-Beber demasiada cafeína, (incluso presente en café, té y refrescos) blboq
-Comer pesado antes de acostarse puede provocar acidez estomacal y por ende dificulta conciliar el sueño y permanecer dormido.
-Dormir siestas muy largas por las tardes podrían dificultar conciliar el sueño por la noche.
- Lo que puedes hacer: Cambiar estos hábitos pueden ayudar a reducir los trastornos del sueño. No se trata de modificar toda tu rutina de un día a otro, pero si hacerlo gradualmente para que notes los cambios.
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Una condición de salud o medicamentos
Los problemas de salud también pueden dificultar el sueño. Por ejemplo, ansiedad, depresión, dolor crónico y algunas alteraciones neurológicas. La apnea del sueño también puede ocasionarte despertares repetidos y, en el caso de los hombres, otro factor es el agrandamiento de la próstata, ya que puede aumentar las visitas al baño durante la noche.
En el caso de los medicamentos, algunos pueden interferir con el sueño como los antidepresivos, betablolqueadores, corticosteroides y otros remedios para el resfriado.
- Lo que puedes hacer: En estos casos, lo mejor que puedes hacer es consultar a un profesional de la salud.
Otras cosas que te ayudarán a dormir mejor toda la noche
-Prepara tu habitación. Un espacio oscuro, silencioso y fresco te ayudará a tener un descanso reparador.
-Evita el uso de dispositivos electrónicos. La luz azul y el estímulo a tu cerebro dificultan que tu cuerpo se prepare para el descanso. Aléjate de ellos al menos dos horas antes.
-Haz ejercicio con regularidad. Mantenerte activo durante el día puede favorece tu sueño y descanso. Eso sí, evítalo al menos una hora antes de acostarte.