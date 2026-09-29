¿Te despiertas en la madrugada y no puedes volver a dormir? Quizás estas sean las razones

Despertar ocasionalmente puede ser normal, sin embargo, hacerlo con frecuencia puede afectar la calidad del descanso y hacer que al otro día te sientas cansado, irritado, con dificultad para concentrarse e incluso con ansiedad.

De hecho, dormir poco también afecta a largo plazo. Un artículo de Harvard Health Publishing explica que dormir poco (o mal) puede incrementar el riesgo de obesidad, hipertensión, enfermedades cardiacas, diabetes y hasta muerte prematura.

Sin embargo, puedes identificar qué es lo que puede estar interrumpiendo tu sueño y poner manos a la obra para evitarlo, o al menos reducirlo.



La edad puede cambiar la forma en que duermes

Entre más edad tengas el patrón de sueño sufre modificaciones y es más probable que tengas un sueño interrumpido. Es posible que un adulto comience a sentir sueño más temprano y también despierte antes por la mañana y esto refleja un cambio natural en su ritmo circadiano o ciclo de sueño-vigilia.

Por ejemplo, si te acuerdas a las 8 de la noche, tu hora natural para despertar podría ser alrededor de las 4 de la mañana. Con esto cumplirías ocho horas de sueño, el punto óptimo, pues expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas cada noche.