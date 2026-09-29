LuxuryLab Global 2026: Las tendencias que definirán la nueva era del lujo

El concepto de exclusividad ha evolucionado y hoy el verdadero lujo ya no se mide por lo que se acumula, sino por la manera en que se vive. Bajo el lema “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, LuxuryLab Global conmemoró su decimoquinta edición en el Four Seasons Hotel Mexico City, consolidándose como la cumbre más influyente de marcas y viajes de alta gama en el continente.

Durante dos jornadas de análisis y diálogo, tomadores de decisiones de la hospitalidad, movilidad, arquitectura, tecnología y bienestar trazaron la hoja de ruta para la próxima era de la industria.

(Gerardo Pena)

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El nuevo rumbo hacia la experiencia es contundente. De acuerdo con datos de Boston Consulting Group (BCG), cerca del 62% del gasto global en el sector ya se destina a experiencias y vivencias, proyectando además un crecimiento anual estimado de entre 4% y 5%. Frente a un consumidor cada vez más analítico y consciente, el valor se desplaza de la posesión material hacia la autenticidad, la salud, la longevidad y el tiempo de calidad.

(Gerardo Pea)

La cumbre dejó claro que la disrupción tecnológica y la inteligencia artificial deben servir para potenciar, y no paran reemplazar la sensibilidad humana. Como apuntó Abelardo Marcondes, Founder & CEO de LuxuryLab Global, innovar sin perder el alma y generar emoción, pertenencia y propósito serán los pilares del lujo contemporáneo. Esta visión resonó en diversas disciplinas: desde la arquitectura contextual de Mauricio Rocha y la hospitalidad hiperpersonalizada de Four Seasons, hasta el diseño sensorial de santuarios de movilidad de Lexus y el compromiso de conservación marina junto a Saving Our Sharks Foundation.

(Gerardo Pena)

El encuentro culminó con la entrega de los LuxuryLab Awards 2026, materializados en piezas de Uriarte Talavera para condecorar a los máximos exponentes de la edición: el LuxuryLab Award para el arquitecto Mauricio Rocha por su trascendencia arquitectónica. El galardón LuxuryLab Cultural Shopping Destination para Galeries Lafayette, International Destination para Malta por su visión global, y LuxuryLab National Destination para San Miguel de Allende por su dinamismo. A 15 años de su origen, LuxuryLab Global reafirma que el mayor privilegio radica en conectar con nuestras raíces, generar impacto positivo y construir memorias que permanezcan para siempre.

