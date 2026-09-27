Game Changers 2026: Smiljan Radic

Licenciado en Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Radic abrió su estudio en 1995, siempre con una marcada vocación de perfil bajo que no quebró hasta su celebrada intervención del Serpentine Pavilion. Mientras tanto, sus proyectos navegaron entre la arquitectura, el diseño, el arte y la escultura gracias a la influencia de su esposa, la artista visual Marcela Correa, quien es también su estrecha colaboradora; así se demuestra en proyectos como el teatro Bío Bío, en Concepción; la Casa del Carbonero, en Melipilla; la Casa Pite, en Papudo; la Casa para el Poema del Ángulo Recto, en Vilches o el restaurante Mestizo, en Santiago, todos ellos edificios construidos en Chile.

“Me resulta difícil hablar de mis propios edificios, siempre tengo la sensación de que los estoy sobreinterpretando. Pero si hay algo que los une a todos es que, a pesar de la diversidad de presupuestos, escalas, programas y materiales, todos intentan alcanzar una cierta austeridad”, dijo Radic tras recibir el premio.

El futuro para Radic está en el otro lado del Atlántico, en España, donde el chileno tiene previstas dos obras en Teruel (el Solo Hotel y la Bodega Venta d'Aubert) y una en Barcelona, la renovación de la Fira.

“Mi trabajo se desarrolla caso por caso. Mi enfoque está determinado por los prejuicios y obsesiones propias”, repite el flamante Premio Pritzker.

¿Por qué lo elegimos?

Premio Pritzker 2026, el mayor galardón de la arquitectura, el arquitecto chileno llamó la atención de la crítica con su Serpentine Pavilion de 2014. Su obra, sin embargo, se construye sobre el pragmatismo y la discreción.

