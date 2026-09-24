Los cuerpos tampoco son una muestra representativa de nada. Predominan los estándares corporales muy estrechos, hiperestilizados o intervenidos con cirugía. Ver constantemente pornografía te deja una imagen corporal dañada, y no solo en quien se compara con los actores, sino también en quien se compara con la pareja que tiene enfrente y no se parece a lo que vio en la pantalla.

Cuando el guion se cuela en la relación

Aquí el asunto se pone más delicado. En el porno casi nunca aparece el consentimiento hablado, o sea, nadie pregunta, nadie pone un límite, nadie dice "esto no me gusta" y al final del día quien lo consume mucho puede terminar creyendo que la intimidad simplemente sucede, como por arte de magia, y que hablar de lo que uno quiere y lo que no, sobra o rompe el momento y es justo lo contrario: sin conversación, las parejas adivinan, y adivinar sale caro.

El consentimiento casi nunca sale en cámara, pero en la vida real va primero. (Fotografía: iStock)

De ahí se desprenden otras ideas torcidas. Que la pareja debería tener ganas siempre que uno quiera, como si el deseo fuera un interruptor, que lo agresivo o lo extremo es lo normal, cuando en realidad son fantasías específicas de ciertas personas, que además las viven con acuerdos previos, o que el otro es una herramienta para el placer propio y no alguien con emociones, cansancio y ritmos distintos. Este último punto, ojo, es de los más discutidos entre especialistas, y lo vemos más adelante.

¿Culpable o chivo expiatorio?

Sobre qué tanto daña el porno no hay consenso, y conviene decirlo sin rodeos. Hay quienes advierten que el uso compulsivo se parece a otras adicciones conductuales: cuando la persona intenta dejarlo y no puede, cuando le roba tiempo al trabajo, al sueño o a la pareja, cuando se usa para anestesiar el estrés, la soledad o el aburrimiento.

Hablar de sexo con honestidad enseña más que cualquier video. (Fotografía: iStock)

Por otro lado, la psicoterapeuta londinense Silva Neves, sostiene que el porno no es adictivo y que no causa por sí mismo problemas de pareja ni disfunción eréctil. Según él, tiene más peso la vergüenza sexual que el video, lo que es más bien sentirse juzgado por verlo puede provocar más problemas que verlo. Sobre la objetivación, argumenta que forma parte normal del deseo, incluso en quienes no consumen porno.

Entonces, ¿qué nos queda? Que quizás el problema no sea únicamente verlo, sino no tener otra referencia. Hasta Neves, que defiende al porno, señala como causas reales la mala educación sexual y las relaciones donde nadie se atreve a decir lo que siente. Sin esas conversaciones, el porno llena un hueco que nunca le tocó llenar y al final, es entretenimiento con guion, y el error empieza cuando se toma por documental.