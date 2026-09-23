Hay frases que parecen un cumplido hasta que pensamos un poco en ellas y “envejecer con gracia” fácilmente puede entrar en esta lista. En teoría, habla de aceptar el paso del tiempo, cuidar la salud y llevar los años con seguridad, pero cuando miramos cómo se utiliza para hablar de hombres y mujeres, la historia ya no es la misma.
Envejecer con gracia no es igual en hombres y mujeres
Hay frases que parecen un cumplido hasta que pensamos un poco en ellas y “envejecer con gracia” fácilmente puede entrar en esta lista. En teoría, habla de aceptar el paso del tiempo, cuidar la salud y llevar los años con seguridad, pero cuando miramos cómo se utiliza para hablar de hombres y mujeres, la historia ya no es la misma.
A un hombre con canas, arrugas o el pelo ligeramente desordenado se le puede llamar interesante, maduro, atractivo o incluso “distinguido”. Una mujer con esos mismos signos del tiempo suele enfrentarse a una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué no hizo algo para evitarlos?
No es una percepción completamente nueva. La escritora y crítica cultural Susan Sontag ya hablaba en 1972 del “doble estándar del envejecimiento”, señalando que la sociedad era mucho más permisiva con el paso de los años en los hombres que en las mujeres. Más de cinco décadas después, la conversación sigue bastante vigente.
Para ellos, los años pueden sumar; para ellas, parecen restar
Parte de la diferencia está en lo que culturalmente esperamos de cada género. En los hombres, el envejecimiento puede convertirse en parte de su atractivo y es fácil notarlo cuando las canas pueden sugerir experiencia; las líneas de expresión, carácter; incluso cierta barriga puede interpretarse como algo normal. La edad, además, puede asociarse con autoridad, experiencia y estatus.
En las mujeres, en cambio, la apariencia ha estado históricamente mucho más ligada a su valor social. Por eso el envejecimiento femenino suele convertirse en una especie de examen permanente en donde hay que verse joven, pero sin que parezca que se está intentando demasiado; aceptar las canas, pero mantenerlas bonitas; tener arrugas, pero no demasiadas.
Un estudio publicado en The Gerontologist explica precisamente este doble estándar de edad: mientras que el atractivo masculino puede llegar a considerarse mayor con los años, en las mujeres el envejecimiento suele percibirse como una pérdida de uno de sus atributos socialmente más valorados y ese es el atractivo físico.
Y ahí aparece una de las contradicciones más extrañas de la expresión “envejecer con gracia”. Porque, en el caso de las mujeres, muchas veces parece significar "acepta que estás envejeciendo, pero hazlo de una manera que siga siendo agradable de mirar".
¿Entonces qué significa envejecer con gracia siendo hombre?
Si quitamos por un momento las arrugas, el pelo y el espejo, la idea puede ser mucho más sencilla. Envejecer con gracia podría significar cuidar el cuerpo sin convertirlo en una batalla contra el tiempo, mantenerse activo, dormir bien, cuidar la alimentación, proteger la piel, conservar la movilidad y atender la salud son algunas de las recomendaciones habituales asociadas con un envejecimiento saludable.
También puede significar aceptar que el cuerpo cambia, que las canas llegan, que la piel pierde elasticidad y que quizá ya no puedes correr cinco kilómetros como a los 25, pero eso no significa que hayas dejado de ser tú.
Incluso el concepto de “verse bien” puede cambiar. Envejecer con gracia no necesariamente implica verse joven, puede significar sentirse cómodo con la edad que tienes y no necesitar pedirle permiso al espejo para seguir siendo atractivo, interesante o visible.
El problema no es envejecer, sino quién decide cómo debemos hacerlo
Quizá la pregunta más interesante no sea por qué los hombres envejecen “mejor” que las mujeres, sino por qué seguimos utilizando reglas distintas para medir el paso del tiempo en unos y otras.
Porque tampoco se trata de decir que los hombres viven completamente ajenos a las presiones de la edad; ellos también enfrentan cambios físicos, pérdida de cabello, arrugas, aumento de peso y presión por mantenerse jóvenes, la diferencia está en que, históricamente, esos cambios no han tenido exactamente el mismo significado social.
Cada vez vemos más hombres hablando abiertamente de skincare, tratamientos estéticos, cabello, fitness y bienestar. Ellos también están entrando en un territorio que durante décadas estuvo mucho más asociado con las mujeres y es el de intentar controlar cómo se ve el paso del tiempo.
La expresión “envejecer con gracia” por si sola resulta tan curiosa. Dependiendo de quién la escuche, puede sonar como un elogio, una exigencia o incluso una manera elegante de decir que ya no se espera que alguien luzca joven.