En las mujeres, en cambio, la apariencia ha estado históricamente mucho más ligada a su valor social. Por eso el envejecimiento femenino suele convertirse en una especie de examen permanente en donde hay que verse joven, pero sin que parezca que se está intentando demasiado; aceptar las canas, pero mantenerlas bonitas; tener arrugas, pero no demasiadas.

Un estudio publicado en The Gerontologist explica precisamente este doble estándar de edad: mientras que el atractivo masculino puede llegar a considerarse mayor con los años, en las mujeres el envejecimiento suele percibirse como una pérdida de uno de sus atributos socialmente más valorados y ese es el atractivo físico.

Las canas en los hombres suelen asociarse con experiencia, madurez y atractivo, mientras que en las mujeres pueden convertirse en motivo de presión estética. (Fotografía: Hoda Davaine/Getty Images)

Y ahí aparece una de las contradicciones más extrañas de la expresión “envejecer con gracia”. Porque, en el caso de las mujeres, muchas veces parece significar "acepta que estás envejeciendo, pero hazlo de una manera que siga siendo agradable de mirar".

¿Entonces qué significa envejecer con gracia siendo hombre?

Si quitamos por un momento las arrugas, el pelo y el espejo, la idea puede ser mucho más sencilla. Envejecer con gracia podría significar cuidar el cuerpo sin convertirlo en una batalla contra el tiempo, mantenerse activo, dormir bien, cuidar la alimentación, proteger la piel, conservar la movilidad y atender la salud son algunas de las recomendaciones habituales asociadas con un envejecimiento saludable.

También puede significar aceptar que el cuerpo cambia, que las canas llegan, que la piel pierde elasticidad y que quizá ya no puedes correr cinco kilómetros como a los 25, pero eso no significa que hayas dejado de ser tú.

Incluso el concepto de “verse bien” puede cambiar. Envejecer con gracia no necesariamente implica verse joven, puede significar sentirse cómodo con la edad que tienes y no necesitar pedirle permiso al espejo para seguir siendo atractivo, interesante o visible.

El problema no es envejecer, sino quién decide cómo debemos hacerlo

¿Qué significa realmente envejecer con gracia? La respuesta puede cambiar mucho dependiendo de las expectativas que existen para cada género. (Fotografía: iStock)

Quizá la pregunta más interesante no sea por qué los hombres envejecen “mejor” que las mujeres, sino por qué seguimos utilizando reglas distintas para medir el paso del tiempo en unos y otras.

Porque tampoco se trata de decir que los hombres viven completamente ajenos a las presiones de la edad; ellos también enfrentan cambios físicos, pérdida de cabello, arrugas, aumento de peso y presión por mantenerse jóvenes, la diferencia está en que, históricamente, esos cambios no han tenido exactamente el mismo significado social.

Cada vez vemos más hombres hablando abiertamente de skincare, tratamientos estéticos, cabello, fitness y bienestar. Ellos también están entrando en un territorio que durante décadas estuvo mucho más asociado con las mujeres y es el de intentar controlar cómo se ve el paso del tiempo.

La expresión “envejecer con gracia” por si sola resulta tan curiosa. Dependiendo de quién la escuche, puede sonar como un elogio, una exigencia o incluso una manera elegante de decir que ya no se espera que alguien luzca joven.