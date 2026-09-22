La cocina es parte importante del hogar y merece tener lo mejor: una nueva pieza para la cocina, algo en un color que completa una colección o una cacerola que, con el tiempo, termina pasando de una generación a otra. Para quienes disfrutan tanto cocinar como rodearse de objetos especiales, Le Creuset prepara una nueva edición de su VIP Sale 2026 en México.
Le Creuset cocinó una nueva edición de VIP Sale en México
Del 23 al 26 de septiembre, la marca reunirá en un mismo espacio una selección especial de productos, colores y categorías con descuentos de hasta 70%, en una experiencia gratuita que, además, tendrá una sorpresa diferente cada día.
Cuatro días para descubrir nuevas piezas
Más allá de encontrar una buena oportunidad de compra, el VIP Sale está pensado para quienes quieren comenzar una colección, sumar una nueva pieza a la que ya tienen o simplemente descubrir productos que quizá no habían considerado.
Habrá opciones para la cocina y la mesa, así como piezas que también pueden convertirse en un regalo especial. Durante los cuatro días del evento se sumará, además, un producto exclusivo con un descuento especial, por lo que cada visita tendrá algo diferente por descubrir.
Y sí, los descuentos de hasta 70% son parte de la experiencia.
Todo lo que necesitas saber para asistir
El VIP Sale 2026 de Le Creuset se llevará a cabo en Inspark, en Plaza Carso, Polanco, del 23 al 26 de septiembre, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.
La entrada es gratuita, pero el registro es individual y necesario para poder acceder al evento. Si estás pensando en renovar tu colección de cocina, encontrar una pieza especial o simplemente darte una vuelta para conocer lo que tiene preparado la marca, este es el momento.
Fecha: 23 al 26 de septiembre de 2026
Horario: 10:00 a 19:00 horas
Ubicación: Inspark, Plaza Carso, 1er piso, Polanco, CDMX
Entrada: Gratuita
Registro: necesario previamente