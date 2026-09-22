Del 23 al 26 de septiembre, la marca reunirá en un mismo espacio una selección especial de productos, colores y categorías con descuentos de hasta 70%, en una experiencia gratuita que, además, tendrá una sorpresa diferente cada día.

Cuatro días para descubrir nuevas piezas

Más allá de encontrar una buena oportunidad de compra, el VIP Sale está pensado para quienes quieren comenzar una colección, sumar una nueva pieza a la que ya tienen o simplemente descubrir productos que quizá no habían considerado.

El VIP Sale 2026 de Le Creuset tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre en Polanco. (Fotografía: Cortesía )



Habrá opciones para la cocina y la mesa, así como piezas que también pueden convertirse en un regalo especial. Durante los cuatro días del evento se sumará, además, un producto exclusivo con un descuento especial, por lo que cada visita tendrá algo diferente por descubrir.

Y sí, los descuentos de hasta 70% son parte de la experiencia.

Todo lo que necesitas saber para asistir





El VIP Sale 2026 de Le Creuset se llevará a cabo en Inspark, en Plaza Carso, Polanco, del 23 al 26 de septiembre, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.