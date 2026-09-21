En México, en cambio, septiembre marca el final del verano y el inicio del otoño. Aun así, la tradición llegó desde Sudamérica y fue adoptada gracias a la cultura pop y las redes sociales. Por eso actualmente también es común regalar flores amarillas el 21 de marzo, cuando comienza la primavera en México.

No existe una regla oficial detrás de ninguna de las dos fechas: es una tradición popular que internet convirtió en una especie de ritual.

¿Qué significa regalar flores amarillas?

Alegría, amistad, esperanza y cariño son algunos de los significados asociados con las flores amarillas. (Fotografía: iStock )

Aunque Floricienta las relacionó principalmente con el amor, hoy su significado es mucho más amplio. Las flores amarillas suelen asociarse con alegría, amistad, esperanza, cariño y nuevos comienzos.

Y no hay un solo tipo de flor para hacerlo. Los girasoles transmiten optimismo y vitalidad; las rosas amarillas, cariño y amistad; mientras que los tulipanes, gerberas y margaritas aportan un mensaje más fresco y alegre.

Al final, quizá ese sea el verdadero encanto de esta tradición: un detalle que nació en una telenovela argentina terminó cruzando fronteras y generaciones hasta convertirse en un pequeño ritual de septiembre.

Así que, si hoy alguien aparece con un ramo amarillo, probablemente no sea una simple coincidencia. Tal vez solo está cumpliendo con una tradición que Floricienta convirtió en parte de la cultura pop.