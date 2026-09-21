En un momento en que el diseño busca espacios capaces de hacer algo más que sorprender a primera vista, BEHR encuentra inspiración en una idea esencial: volver a la naturaleza. Su apuesta para 2027 es Grounded, un verde oliva terroso que se mueve con sutileza entre el musgo y el oliva, con delicados matices marrones que le aportan calidez y lo hacen sentirse natural y fácil de integrar en cualquier espacio.
BEHR presenta Grounded, su color de 2027
Llegar a este tono es, sin embargo, un proceso que comienza mucho antes de elegir un color. “Lo primero que hacemos, antes de siquiera empezar a buscar candidatos para el Color del Año, es mucha investigación y muchos viajes. Vamos a mercados importantes de diseño de interiores, y eso nos ha ayudado mucho”, explica Diana Olvera, Senior Manager del departamento de Color Marketing de BEHR.
Un color para desacelerar
Lejos de ser un tono meramente decorativo, Grounded busca crear una atmósfera. Su calidez invita a desacelerar, a encontrar refugio en los espacios cotidianos y a construir interiores que se sientan acogedores y auténticos. “Este color captura esa energía restauradora que obtenemos de la naturaleza y, en realidad, fue la respuesta a un cambio que estamos viendo en los clientes. Más allá de la estética, estamos buscando colores que estén arraigados, que sean auténticos, que sean para vivir; espacios que se sientan restauradores, que se sientan cómodos. Creemos que Grounded captura todo eso”, señala Olvera teniendo como telón de fondo el paisaje del hotel Montage Healdsburg, en California, sitio elegido para dar a conocer este tono a medios y creadores de contenido.
La propuesta se extiende a la Paleta de Tendencias de Color BEHR 2027, concebida alrededor de la belleza y el equilibrio del mundo natural. Neutros cálidos, tonos terrosos, rosas sutiles, arcillas y azules etéreos dialogan con Grounded para crear composiciones de profundidad y armonía. Siete tonos clásicos –Coastal Beige, Wheat Grass, Environmental, Denim Light, Smokey Claret, Sarsaparilla y Mozart– completan esta selección y amplían las posibilidades de llevar la naturaleza al interior.
Pero Grounded llega acompañado de una celebración particularmente significativa. 2027 marca el décimo aniversario del Color del Año de BEHR, una iniciativa que durante una década ha seguido la evolución del color y su relación con la cultura, el diseño y nuestra manera de habitar. Lo que comenzó como una lectura de las tendencias cromáticas se ha convertido en una fuente de inspiración para imaginar espacios que reflejen la vida contemporánea.
Cómo llevarlo a casa
Y aunque transformar un espacio puede parecer una decisión mayor, la recomendación es comenzar de manera sencilla. “Para aplicarlo sugerimos escoger el espacio; puede ser algo pequeño. No tenemos que hacer un cambio tan invasivo. Podemos hacer algo sencillo, como la entrada a un departamento, que es una pared pequeña. Se puede aplicar el color y ver cómo queda con el mueble de la entrada donde pones las llaves. Puedes hacer pruebas, ir a Home Depot y llevar a casa un sticker para pegarlo en la pared”, explica Erika Díaz, Chief Marketing Officer de The Home Depot México, establecimiento que distribuye las pinturas de la marca de manera exclusiva en nuestro país.
A diez años de su primera edición, BEHR mira hacia el futuro con un tono que parece resumir el espíritu de nuestro tiempo: menos estridencia, más intención; menos artificio, más conexión. Grounded nos recuerda que, en ocasiones, la sofisticación también puede encontrarse en regresar a lo esencial.