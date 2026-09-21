La propuesta se extiende a la Paleta de Tendencias de Color BEHR 2027, concebida alrededor de la belleza y el equilibrio del mundo natural. Neutros cálidos, tonos terrosos, rosas sutiles, arcillas y azules etéreos dialogan con Grounded para crear composiciones de profundidad y armonía. Siete tonos clásicos –Coastal Beige, Wheat Grass, Environmental, Denim Light, Smokey Claret, Sarsaparilla y Mozart– completan esta selección y amplían las posibilidades de llevar la naturaleza al interior.

Pero Grounded llega acompañado de una celebración particularmente significativa. 2027 marca el décimo aniversario del Color del Año de BEHR, una iniciativa que durante una década ha seguido la evolución del color y su relación con la cultura, el diseño y nuestra manera de habitar. Lo que comenzó como una lectura de las tendencias cromáticas se ha convertido en una fuente de inspiración para imaginar espacios que reflejen la vida contemporánea.

Cómo llevarlo a casa

Y aunque transformar un espacio puede parecer una decisión mayor, la recomendación es comenzar de manera sencilla. “Para aplicarlo sugerimos escoger el espacio; puede ser algo pequeño. No tenemos que hacer un cambio tan invasivo. Podemos hacer algo sencillo, como la entrada a un departamento, que es una pared pequeña. Se puede aplicar el color y ver cómo queda con el mueble de la entrada donde pones las llaves. Puedes hacer pruebas, ir a Home Depot y llevar a casa un sticker para pegarlo en la pared”, explica Erika Díaz, Chief Marketing Officer de The Home Depot México, establecimiento que distribuye las pinturas de la marca de manera exclusiva en nuestro país.

A diez años de su primera edición, BEHR mira hacia el futuro con un tono que parece resumir el espíritu de nuestro tiempo: menos estridencia, más intención; menos artificio, más conexión. Grounded nos recuerda que, en ocasiones, la sofisticación también puede encontrarse en regresar a lo esencial.