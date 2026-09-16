Citas imperdibles: 3 actividades para hacer con tu persona favorita

LA DESPEDIDA DEL ROCKET MAN



Más de 14 años han pasado desde la última visita de Elton John a México y sus admiradores podrán verlo de nuevo en dos conciertos titulados Farewell to Mexico. Con una trayectoria de más de cinco décadas, el intérprete y compositor de éxitos como “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer” y “Your Song” celebrará su música, pero también la conexión que a lo largo del tiempo ha logrado establecer con México y con Latinoamérica.

Dónde: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Cuándo: 2 y 3 de octubre.





MODA QUE SE VUELVE ARTE

Prendas, piezas de joyería, accesorios y obras de arte integran la exhibición Schiaparelli: Fashion Becomes Art que recorre la historia de la modista italiana Elsa Schiaparelli –eterna rival de Coco Chanel– desde la década de 1920 hasta nuestros días. La muestra destaca su espíritu creativo, su deseo de experimentación, su relación con los artistas más vanguardistas de su época y un legado que Daniel Roseberry, actual director creativo de la firma, se ha encargado de mantener vivo y más vigente que nunca.

Dónde: Victoria & Albert Museum, Londres.



Cuándo: Hasta el 8 de noviembre.