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Vida

Citas imperdibles: 3 actividades para hacer con tu persona favorita

Septiembre ofrece una mezcla entre lo clásico y lo moderno con una oferta que no puedes dejar pasar.
mié 16 septiembre 2026 03:00 PM
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Lucas Museum of Narrative Art
Lucas Museum of Narrative Art. (FOTOS DEL ARTÍCULO: BEN GIBSON, JAMIE STOKER, SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES )

MUCHO MÁS QUE CINE

El próximo 22 de septiembre abrirá sus puertas al público el Lucas Museum of Narrative Art. Los fundadores, George Lucas y Mellody Hobson, encargaron al arquitecto chino Ma Yansong el diseño de un edificio que asemeja una enorme nave espacial en cuyo interior se explorará la manera en que las imágenes han dado forma a nuestra memoria colectiva. Además de las salas donde se exhibirán obras de arte y memorabilia, el complejo cuenta con salas de cine, jardines y restaurantes, entre otras atracciones.

Dónde: Los Ángeles, California.
Cuándo: A partir del 22 de septiembre.

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LA DESPEDIDA DEL ROCKET MAN


Más de 14 años han pasado desde la última visita de Elton John a México y sus admiradores podrán verlo de nuevo en dos conciertos titulados Farewell to Mexico. Con una trayectoria de más de cinco décadas, el intérprete y compositor de éxitos como “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer” y “Your Song” celebrará su música, pero también la conexión que a lo largo del tiempo ha logrado establecer con México y con Latinoamérica.

Dónde: Estadio Banorte, Ciudad de México.
Cuándo: 2 y 3 de octubre.


MODA QUE SE VUELVE ARTE


Prendas, piezas de joyería, accesorios y obras de arte integran la exhibición Schiaparelli: Fashion Becomes Art que recorre la historia de la modista italiana Elsa Schiaparelli –eterna rival de Coco Chanel– desde la década de 1920 hasta nuestros días. La muestra destaca su espíritu creativo, su deseo de experimentación, su relación con los artistas más vanguardistas de su época y un legado que Daniel Roseberry, actual director creativo de la firma, se ha encargado de mantener vivo y más vigente que nunca.

Dónde: Victoria & Albert Museum, Londres.

Cuándo: Hasta el 8 de noviembre.

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