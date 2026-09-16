Citas imperdibles: 3 actividades para hacer con tu persona favorita

MUCHO MÁS QUE CINE
El próximo 22 de septiembre abrirá sus puertas al público el Lucas Museum of Narrative Art. Los fundadores, George Lucas y Mellody Hobson, encargaron al arquitecto chino Ma Yansong el diseño de un edificio que asemeja una enorme nave espacial en cuyo interior se explorará la manera en que las imágenes han dado forma a nuestra memoria colectiva. Además de las salas donde se exhibirán obras de arte y memorabilia, el complejo cuenta con salas de cine, jardines y restaurantes, entre otras atracciones.
Dónde: Los Ángeles, California.
Cuándo: A partir del 22 de septiembre.