La pregunta es: ¿por qué el creador de una empresa de IA pediría a gobiernos y personas regular el uso de esta tecnología? La respuesta tiene muchas vertientes, desde la dependencia y la disminución del pensamiento crítico que esta puede provocar, la exposición de datos personales y biométricos hasta, en el peor de los escenarios, su uso en posibles ciberataques y bioterrorismo.

Y como en todo, no hay que satanizar la IA. El mismo Amodei también habló de los beneficios de su uso: curas médicas, diagnósticos tempranos, organización, aprendizaje personalizado y así una larga lista.

Riesgos de la IA: La dependencia tecnológica y la disminución del pensamiento crítico son parte de una conversación que no podemos seguir posponiendo. (Fotografía: iStock)



Sin embargo, tampoco es un tema que pueda o deba tomarse a la ligera. La IA está en constante evolución y requiere que se supervise más de cerca, pues no hacerlo supone riesgos que nos afectan a todos.

¿Qué tan lejos estamos de perder el control?

Jack Clark, uno de los siete fundadores de Anthropic, declaró que era necesario un «botón de emergencia» ante su preocupación de que la IA pudiera tomar el control de sistemas importantes conectados a internet y volverlos contra los humanos. Y sí, esto suena como algo que saldría de una película de sci-fi, pero ¿en realidad estamos tan lejos de ello?