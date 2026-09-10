Seamos honestos, comprar tu primer juguete sexual puede dar un poco de pena. No porque haya algo malo en hacerlo, sino porque de pronto estás frente a una pared llena de objetos que parecen tener una misión muy específica y tú solo estás pensando: “¿y este qué hace?”.
La guía muy necesaria si quieres comprar tu primer juguete sexual (solo para hombres)
La buena noticia es que ya no estamos en los tiempos en los que hablar de placer masculino tenía que hacerse en voz baja. Los juguetes sexuales dejaron de ser ese objeto misterioso que se escondía en el último cajón y hoy forman parte de una conversación mucho más abierta sobre conocer el propio cuerpo, probar cosas nuevas y, por qué no, salir un poco de la rutina.
Pero antes de comprar el primero que te llame la atención, hay algunas cosas que vale la pena saber.
Primero: ¿qué quieres explorar?
Esta es probablemente la pregunta que menos gente se hace y la más importante. No necesitas saber exactamente qué quieres; basta con tener un poco de curiosidad.
Si buscas algo sencillo para cambiar tu rutina, los masturbadores masculinos pueden ser un buen punto de partida. Existen diferentes texturas, tamaños y sensaciones, así que no todos funcionan de la misma manera.
También están los vibradores, que no son exclusivos de las mujeres y pueden utilizarse para explorar diferentes zonas del cuerpo. Y si la curiosidad va por otro lado, existen juguetes anales para hombres, incluidos plugs y masajeadores diseñados para la estimulación de la próstata.
La regla aquí es bastante sencilla: no compres el juguete que parece más impresionante. Compra el que realmente te dé curiosidad probar.
No todo lo que vibra es para ti
El mundo de los juguetes sexuales para hombres puede ser sorprendentemente tecnológico. Hay modelos con diferentes velocidades, patrones de vibración, controles remotos e incluso dispositivos que se conectan a aplicaciones. Suena divertido, pero más funciones no necesariamente significan una mejor experiencia. Si es tu primer juguete, probablemente te convenga algo que puedas entender sin necesitar un tutorial de 15 minutos.
Y hay otro detalle menos sexy, pero mucho más importante: el material. Busca productos fabricados con materiales seguros para el cuerpo, como silicón de grado corporal, y revisa siempre las indicaciones del fabricante. También considera qué tan fácil será limpiarlo y guardarlo. Porque sí: el diseño importa, pero que no se convierta en un objeto imposible de lavar también.
¿Juguete para uno o para dos?
Aquí es donde las cosas pueden ponerse más interesantes. Algunos juguetes sexuales están pensados para disfrutarse a solas, mientras que otros pueden incorporarse al sexo en pareja y no, llevar un juguete a la cama no significa que algo esté fallando, a veces simplemente significa que quieres experimentar.
Eso sí, antes de sacar cualquier gadget de la caja, conviene hablarlo. La idea es que ambos tengan curiosidad y ganas de probar, no que alguien termine sintiendo que tiene que aceptar porque 'ya lo compraron'.
El tamaño no lo es todo
Existe una extraña obsesión por pensar que, cuando se trata de juguetes sexuales masculinos, más grande significa mejor. Spoiler: no necesariamente.
Para alguien que está empezando, comodidad y control son mucho más importantes que presumir que compraste el juguete más extremo de la tienda. Empieza por algo que puedas utilizar con confianza, descubre qué te gusta y después decide si quieres subir de nivel. Recuerda, no hay ninguna carrera que ganar.
La mejor compra es la que te da curiosidad
Tu primer juguete sexual no tiene que convertirse en el amor de tu vida ni cambiar para siempre tu manera de experimentar el placer, puede simplemente ser algo nuevo que quisiste probar. Y quizá esa sea la mejor manera de elegir: menos presión por encontrar “el indicado” y más curiosidad por descubrir qué te funciona.
Porque si ya dejamos atrás casi todos los tabúes, también podemos dejar atrás la idea de que los hombres tienen que saberlo todo sobre sexo desde el primer momento. A veces, empezar con una pregunta tan sencilla como '¿qué se sentirá?' es suficiente.