La buena noticia es que ya no estamos en los tiempos en los que hablar de placer masculino tenía que hacerse en voz baja. Los juguetes sexuales dejaron de ser ese objeto misterioso que se escondía en el último cajón y hoy forman parte de una conversación mucho más abierta sobre conocer el propio cuerpo, probar cosas nuevas y, por qué no, salir un poco de la rutina.

Pero antes de comprar el primero que te llame la atención, hay algunas cosas que vale la pena saber.

Primero: ¿qué quieres explorar?

Los dildos masculinos ofrecen diferentes texturas y sensaciones para salir de la rutina. (Fotografía: iStock)



Esta es probablemente la pregunta que menos gente se hace y la más importante. No necesitas saber exactamente qué quieres; basta con tener un poco de curiosidad.

Si buscas algo sencillo para cambiar tu rutina, los masturbadores masculinos pueden ser un buen punto de partida. Existen diferentes texturas, tamaños y sensaciones, así que no todos funcionan de la misma manera.

También están los vibradores, que no son exclusivos de las mujeres y pueden utilizarse para explorar diferentes zonas del cuerpo. Y si la curiosidad va por otro lado, existen juguetes anales para hombres, incluidos plugs y masajeadores diseñados para la estimulación de la próstata.