Y hay una novedad que llega en un momento particularmente interesante: Apple Reference Image. El sistema permite crear una referencia inalterable de una fotografía tomada con el iPhone para compararla posteriormente con una versión editada.

En el interior está el nuevo A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, acompañado por una nueva cámara de vapor que mejora el rendimiento sostenido. El Dynamic Island también se rediseña y ahora puede mostrar hasta tres Live Activities al mismo tiempo.

La batería es otro de los grandes saltos: el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max llega hasta 45 horas. Ambos pueden alcanzar el 50% de carga en alrededor de 15 minutos con cable. Además, llegan con iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI, que busca ser más personal y capaz de entender el contexto de lo que el usuario está haciendo.

Estará disponible a partir del 12 de septiembre con un precio inicial de $29,999

iPhone Duo: el cambio que Apple llevaba años evitando

iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple y alcanza una pantalla interior de 7.6 pulgadas. (Fotografía: Apple )

Tomen todo nuestro dinero y dennos el iPhone Duo. Apple finalmente entró al terreno de los teléfonos plegables y lo hizo integrándolo como una nueva categoría.

Cerrado, el Duo tiene una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas, que conserva el formato compacto para utilizarlo con una mano. Al abrirlo aparece una pantalla interior de 7.6 pulgadas, la más grande que ha tenido un iPhone. Ambas tienen la misma proporción, por lo que el contenido puede pasar de una pantalla a otra.

La pantalla interior tiene acabado nano-texture, pensado para reducir reflejos y hacer menos visible el pliegue. También cuenta con ProMotion, Always On y hasta 3000 nits de brillo máximo en exteriores. En un par de meses será compatible con Apple Pencil USB-C, así que también podrá utilizarse para tomar notas, dibujar o marcar documentos.

El diseño está construido en titanio de grado 5 y cuenta con una bisagra de precisión formada por más de 100 componentes. Apple asegura que el dispositivo tiene resistencia IP68 al agua y al polvo, mientras que Ceramic Shield 2 ofrece tres veces más resistencia a rayones en la pantalla exterior.

Un iPhone pensado para hacer más de una cosa a la vez

La verdadera diferencia del Duo aparece cuando se abre. Con iOS 27, Apple rediseñó la experiencia para aprovechar el espacio adicional: por primera vez es posible utilizar Split View para tener dos aplicaciones abiertas lado a lado, abrir dos ventanas de una misma aplicación, como Safari, o mantener una conversación con Siri mientras se consulta contenido en la otra parte de la pantalla.

La cámara sin duda aprovecha que el teléfono puede abrirse. El Duo tiene una Fusion Main de 48 MP, una Fusion Ultra Wide de 48 MP y un telefoto óptico 2x integrado. Su diseño permite utilizar la pantalla exterior como vista previa mientras se toman fotografías con las cámaras traseras, por lo que es posible hacerse selfies utilizando las cámaras de mayor resolución.

Fotografía: Apple

El rendimiento corre por cuenta del A20 Pro, acompañado de un sistema térmico con cámara de vapor y una arquitectura de doble batería. El Duo puede ofrecer hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior, 44 horas con la exterior y hasta 24 horas de uso cuando ambas se utilizan de manera equilibrada.

Además, es un dispositivo eSIM-only y cuenta con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y el nuevo módem C2. Estará disponible en star white y night sky, con capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Su precio comienza en los $47,999 y estará disponible para preventa a partir del 16 de octubre y llegará a tiendas el 23 de octubre.

Apple Watch Ultra 4: ahora también quiere saber cómo te sientes

El Apple Watch Ultra 4 sigue siendo el reloj pensado para deporte y aventura, pero esta generación pone todavía más atención en algo que va más allá de contar pasos: entender el estado del cuerpo.

El Apple Watch Ultra 4 incorpora Readiness, una función que analiza entrenamiento, sueño y recuperación. (Fotografía: Apple )

Su nuevo Health Sensing System, acompañado por el chip S11, ofrece mediciones de frecuencia cardiaca más frecuentes y Apple asegura que es su sistema de medición más preciso hasta ahora en un wearable. También aumenta la frecuencia con la que registra la variabilidad de la frecuencia cardiaca, un dato relacionado con estrés y recuperación.

La gran novedad es Readiness, una función que analiza actividad reciente, carga de entrenamiento, signos vitales y sueño para entregar una puntuación diaria del 0 al 10. El resultado se traduce en recomendaciones sencillas: Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It. Es decir, el reloj no solo registra lo que hiciste, también intenta decirte cuándo conviene bajar el ritmo.

La batería llega hasta 50 horas de uso regular y hasta 84 horas en modo de bajo consumo. Para entrenamientos al aire libre, el Extended Workout ofrece hasta 25 horas con GPS y frecuencia cardiaca, mientras que Max Extended Workout alcanza hasta 45 horas.

El Apple Watch Ultra 4 estará disponible en titanio natural y negro, con un precio inicial de 799 dólares en Estados Unidos y llegará a tiendas el 18 de septiembre.

AirPods 5: cancelación de ruido sin aislarte del mundo

Los nuevos AirPods 5 combinan un diseño abierto con cancelación activa de ruido. (Fotografía: Apple )

Los AirPods 5 llegan con una de las novedades más llamativas de esta generación: cancelación activa de ruido (ANC) en un diseño abierto. Apple asegura que pueden reducir hasta 50% más ruido externo que los AirPods 4 con ANC, mientras que su nuevo modo Transparencia busca que las voces y sonidos del entorno se escuchen de una manera más natural. También incorporan una nueva arquitectura acústica y Adaptive EQ para mejorar la calidad del sonido.

Junto con un iPhone compatible, los AirPods 5 permiten utilizar Siri AI de manera manos libres, incluso respondiendo mediante gestos con la cabeza, además de incorporar Live Translation, que permite escuchar conversaciones en otro idioma a través de los audífonos. Habrá una versión con estuche de carga inalámbrica que añade controles de volumen directamente en el tallo y hasta cinco horas de reproducción con ANC activada. Los AirPods 5 parten de 129 dólares y estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.