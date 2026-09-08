Señales que podrían indicar depresión

Tristeza persistente y estado de ánimo bajo

Como ya lo dije, todos presentamos altibajos. Sin embargo, presta atención si esa persona se siente de forma persistente infeliz, desesperanzada o vacía; llora con frecuencia, se muestra emocionalmente insensible o tiene dificultades para expresar lo que siente.

La depresión también puede manifestarse como irritabilidad, frustración o una sensación constante de pesimismo. No siempre se presenta como tristeza evidente.

Pérdida de interés en actividades

Una persona que vive con depresión puede dejar de disfrutar actividades o pasatiempos que antes le generaban interés y placer. También es importante tener en cuenta que quienes atraviesan un trastorno depresivo pueden perder interés en diferentes áreas de su vida, incluidas sus relaciones, proyectos y metas personales.

Si alguien que antes disfrutaba salir, hacer ejercicio, ver películas, convivir con amigos o practicar algún hobby comienza a evitar estas actividades de manera constante, podría ser una señal de que algo no está bien.

Cambios en los patrones de sueño

Los trastornos del estado de ánimo pueden afectar directamente el sueño. Esa persona podría sufrir insomnio, despertarse demasiado temprano o, por el contrario, dormir en exceso.

Por eso, si notas cambios importantes en sus hábitos de sueño que persisten con el tiempo, conviene prestar atención.

Falta de energía

Los cambios en el sueño y la falta de energía también pueden acompañar a la depresión. (Fotografía: iStock)

La depresión también suele afectar los niveles de energía, haciendo que pequeños esfuerzos se sientan como algo enorme. Una persona puede lucir constantemente cansada y tener dificultades para completar tareas básicas debido a la falta de energía o motivación.

Incluso actividades cotidianas como levantarse de la cama, bañarse, preparar comida o cumplir con responsabilidades laborales pueden convertirse en un esfuerzo considerable.

Cambios en el apetito o el peso

La depresión también puede provocar cambios en la alimentación. Algunas personas pierden el apetito y comienzan a comer mucho menos, mientras que otras pueden experimentar un aumento considerable del hambre.

Estos cambios pueden estar acompañados de variaciones de peso que no son intencionales.

Dificultad para concentrarse

¿Has notado que esa persona parece distraída, tiene problemas para tomar decisiones o le cuesta terminar tareas que antes realizaba sin problema?

La dificultad para concentrarse, recordar información o tomar decisiones también puede aparecer entre los síntomas de depresión.

Aislamiento y cambios en la forma de relacionarse

No siempre es sencillo detectar que alguien se está alejando. Puede comenzar cancelando planes, dejando de contestar mensajes o evitando reuniones familiares hasta que poco a poco se vuelve menos presente.

El aislamiento de amigos y familiares es una señal que puede acompañar a la depresión. También pueden aparecer cambios en la manera en que una persona se relaciona con los demás, como mostrarse más negativa, distante o desconectada.

Aislarse de amigos y familiares puede ser una señal de alerta cuando aparece junto con otros síntomas. (Fotografía: iStock)

Descuidar responsabilidades o actividades cotidianas

Cuando la depresión comienza a interferir con la vida diaria, incluso cumplir con responsabilidades básicas puede convertirse en un reto.

Faltar al trabajo constantemente, dejar de cumplir compromisos, descuidar la higiene personal o abandonar actividades que antes formaban parte de su rutina son cambios que vale la pena observar, especialmente si aparecen junto con otros síntomas.

¿Cómo acercarte a alguien que podría estar pasando por depresión?

Detectar estas señales no significa que puedas diagnosticar a una persona. La depresión es una condición de salud mental que debe ser evaluada por un profesional, y no todas las personas presentan los mismos síntomas.

Pero sí puedes acercarte.

En lugar de decirle que "le eche ganas" o intentar solucionar inmediatamente lo que está viviendo, puedes comenzar con algo tan sencillo como preguntarle cómo se siente y escuchar sin juzgar. A veces, saber que alguien está dispuesto a escuchar puede ser un primer paso importante.

También puedes animarlo a buscar ayuda profesional. Si los síntomas persisten, afectan su vida cotidiana o generan un sufrimiento considerable, acudir con un médico o profesional de la salud mental puede ayudar a determinar qué está sucediendo y cuáles son las opciones de tratamiento.

Hay señales que no debemos ignorar

Escuchar sin juzgar y animar a buscar ayuda profesional puede marcar una diferencia para quien vive con depresión. (Fotografía: iStock)

Hablar de depresión también implica hablar de suicidio, pero es importante no asumir que todas las personas con depresión tendrán pensamientos suicidas.

Sin embargo, si alguien comienza a hablar de querer morir, sentirse una carga para los demás, no encontrar motivos para vivir o sentirse atrapado y sin salida, es importante tomarlo en serio. También son señales de alerta los cambios extremos de ánimo, despedirse de familiares o amigos, regalar pertenencias importantes o buscar formas de quitarse la vida.

En estos casos, no hay que minimizar lo que está diciendo ni dejar sola a la persona si existe un riesgo inmediato. Es importante buscar ayuda profesional lo antes posible.

La salud mental no siempre es evidente a simple vista. Por eso, aprender a reconocer cambios en las personas que queremos puede ayudarnos a tener conversaciones que, aunque incómodas, pueden ser necesarias. No se trata de diagnosticar a alguien, sino de estar presentes, escuchar y recordar que pedir ayuda también es una forma de cuidarse.