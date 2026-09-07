Yo no soy madre, pero he crecido viendo a primas, tías y ahora amigas teniendo bebés. A diferencia de lo que el cine y la televisión muestran, convertirse en madre y padre desata un cúmulo de emociones que incluye pasar de la felicidad y el amor a la frustración y el nerviosismo. Pero, ¿qué pasa cuando estas emociones parecen salirse de control?
Cómo identificar y ayudar a tu pareja si tiene síntomas de depresión posparto
Primero, identifiquemos dos conceptos: la melancolía posparto y la depresión posparto. La primera suele aparecer durante los primeros días después de que la madre da a luz. Debido a los cambios hormonales, tu pareja podría experimentar ganas de llorar sin motivo aparente, dificultad para conciliar el sueño e incluso podría dudar de su capacidad para cuidar al recién nacido.
Ahora está la depresión posparto, un trastorno que puede aparecer durante las primeras semanas después de dar a luz y, en algunos casos, incluso meses después del nacimiento del bebé.
La depresión posparto no es solo melancolía o un simple sentimiento de tristeza. Se trata de síntomas que pueden dificultar que la madre cuide de sí misma y de su bebé. Puede experimentar un miedo intenso, casi paralizante, ante la posibilidad de que algo malo pueda pasarle al bebé.
Así como cualquier trastorno mental, nadie elige tener depresión posparto. Personas que esperaban con ilusión a su bebé y cuentan con un sistema de apoyo también pueden desarrollar este trastorno. Sin embargo, la combinación de cambios hormonales, falta de sueño, ausencia de apoyo y antecedentes de depresión puede contribuir a que se presente.
Mientras que algunas mujeres lo hablan abiertamente, hay otras que, por la naturaleza de sus pensamientos, prefieren guardarlos para sí mismas. Sin embargo, hay algunas señales que podrías detectar en caso de que tú o tu pareja esté atravesando este trastorno:
- Sentimientos de tristeza, desesperanza o de no sentirse suficiente.
- Llorar con frecuencia o sin motivo aparente.
- Sentir desapego de su bebé.
- Tener dudas constantes sobre su capacidad para cuidar a su bebé.
- Dificultad para concentrarse, recordar cosas y realizar tareas cotidianas.
- Dormir demasiado poco o demasiado.
- Perder interés en actividades que antes disfrutaba.
- Alejarse de amigos y familiares.
- Comer demasiado o muy poco.
¿Cómo ayudar a tu pareja con depresión posparto?
La madre puede llegar a sentir tal desconexión con su bebé y su pareja que podría tener pensamientos sobre hacerse daño a sí misma o al bebé. Por ello, es importante acercarse a ella y hablar para poder brindarle la ayuda necesaria. Si existen pensamientos de hacerse daño o de lastimar al bebé, es importante buscar ayuda profesional de inmediato.
Si tu pareja comienza a mostrar uno o varios de los síntomas que mencionamos más arriba, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarla.
1. Escúchala. Escucha lo que tu pareja tiene que decirte. Puede que le cueste trabajo hablar sobre lo que siente, pero desahogarse y sentirse escuchada podría ser de mucha ayuda para ella.
2. Cuida de tu pareja. Asegúrate de que duerma y coma lo suficiente, además de invitarla a tomarse un tiempo para ella, para que su vida no se centre únicamente en el bebé.
3. Recuerda que un bebé es una responsabilidad compartida. Ella no es la única responsable de alimentar, cambiar, dormir y cuidar al bebé. Asume tu parte de la crianza y de ser padre.
4. Las tareas del hogar también son parte de tu responsabilidad. Ayudar con las labores de la casa puede disminuir la carga y el estrés de tu pareja.
5. Anímala a buscar ayuda profesional. Como madre primeriza, es clave que, si presenta síntomas, pueda consultar con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, que evalúe su estado mental y emocional.
Existen tratamientos y medicamentos eficaces para controlar y reducir los síntomas de la depresión posparto. Aunque pequeñas cantidades de algunos antidepresivos pueden pasar a la leche materna, un profesional de la salud puede determinar cuál es el tratamiento más adecuado durante la lactancia.
Las madres podrían asumir que son las únicas que se sienten así, por eso también es importante que puedan escuchar y hablar con otras madres para no sentirse solas. Lo importante es recordarles que no están solas y que pueden pedir ayuda cuantas veces sea necesario.
No permitas que la salud emocional tanto de tu pareja como la tuya sea minimizada. También es importante reconocer cualquier trato, acción u omisión del personal de salud que pueda afectar la dignidad o la salud física y mental de una madre y buscar atención adecuada cuando sea necesario.
Cuidar de las madres es, por extensión, cuidar de los hijos.