La tristeza, el llanto frecuente, el aislamiento y la pérdida de interés pueden ser señales de depresión posparto. (Fotografía: iStock)

Mientras que algunas mujeres lo hablan abiertamente, hay otras que, por la naturaleza de sus pensamientos, prefieren guardarlos para sí mismas. Sin embargo, hay algunas señales que podrías detectar en caso de que tú o tu pareja esté atravesando este trastorno:

Sentimientos de tristeza, desesperanza o de no sentirse suficiente.

Llorar con frecuencia o sin motivo aparente.

con frecuencia o sin motivo aparente. Sentir desapego de su bebé .

. Tener dudas constantes sobre su capacidad para cuidar a su bebé.

Dificultad para concentrarse, recordar cosas y realizar tareas cotidianas.

Dormir demasiado poco o demasiado.

demasiado poco o demasiado. Perder interés en actividades que antes disfrutaba.

Alejarse de amigos y familiares.

Comer demasiado o muy poco.

¿Cómo ayudar a tu pareja con depresión posparto?

La madre puede llegar a sentir tal desconexión con su bebé y su pareja que podría tener pensamientos sobre hacerse daño a sí misma o al bebé. Por ello, es importante acercarse a ella y hablar para poder brindarle la ayuda necesaria. Si existen pensamientos de hacerse daño o de lastimar al bebé, es importante buscar ayuda profesional de inmediato.

La melancolía posparto y la depresión posparto no son lo mismo; conocer sus diferencias ayuda a identificar cuándo buscar apoyo. (Fotografía: iStock)

Si tu pareja comienza a mostrar uno o varios de los síntomas que mencionamos más arriba, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarla.

1. Escúchala. Escucha lo que tu pareja tiene que decirte. Puede que le cueste trabajo hablar sobre lo que siente, pero desahogarse y sentirse escuchada podría ser de mucha ayuda para ella.

2. Cuida de tu pareja. Asegúrate de que duerma y coma lo suficiente, además de invitarla a tomarse un tiempo para ella, para que su vida no se centre únicamente en el bebé.

3. Recuerda que un bebé es una responsabilidad compartida. Ella no es la única responsable de alimentar, cambiar, dormir y cuidar al bebé. Asume tu parte de la crianza y de ser padre.

4. Las tareas del hogar también son parte de tu responsabilidad. Ayudar con las labores de la casa puede disminuir la carga y el estrés de tu pareja.

5. Anímala a buscar ayuda profesional. Como madre primeriza, es clave que, si presenta síntomas, pueda consultar con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, que evalúe su estado mental y emocional.

Ante síntomas de depresión posparto, buscar la orientación de un profesional de la salud mental puede ser un paso importante. (Fotografìa: iStock )

Existen tratamientos y medicamentos eficaces para controlar y reducir los síntomas de la depresión posparto. Aunque pequeñas cantidades de algunos antidepresivos pueden pasar a la leche materna, un profesional de la salud puede determinar cuál es el tratamiento más adecuado durante la lactancia.

Las madres podrían asumir que son las únicas que se sienten así, por eso también es importante que puedan escuchar y hablar con otras madres para no sentirse solas. Lo importante es recordarles que no están solas y que pueden pedir ayuda cuantas veces sea necesario.

No permitas que la salud emocional tanto de tu pareja como la tuya sea minimizada. También es importante reconocer cualquier trato, acción u omisión del personal de salud que pueda afectar la dignidad o la salud física y mental de una madre y buscar atención adecuada cuando sea necesario.

Cuidar de las madres es, por extensión, cuidar de los hijos.