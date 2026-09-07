Opinión | El futbol siempre fue una excusa

México rompió muchos de mis prejuicios. Desde Europa es fácil reducir el país al narcotráfico y la violencia, pero descubrí una realidad mucho más compleja. Encontré un país apasionado por el futbol, cercano, hospitalario y con un enorme sentido del humor. México fue el lugar donde más cerca me sentí de casa desde que salí de España. Hay millones de personas que cada día trabajan y se exponen para construir un México mejor y que merecen una visión más sincera y honesta de su país.

Indonesia fue el país que más me marcó. Aprendí a vivir con calma, más despacio, a no estresarme. Ellos son felices a pesar de todos los problemas que tienen. Han aprendido a vivir en el caos y a sonreír. La religión les enseña a parar y a agradecer. Empecé enfadándome con ellos por su aparente incompetencia, pero poco a poco aprendí a perdonar y a vivir en un desorden continuo con una sonrisa. En Indonesia aprendí a ser feliz. A vivir en paz. A reflexionar. Ellos entendieron que la vida es demasiado corta como para vivir estresado o enfadado. Cuando pienso en Indonesia imagino sonrisas cómplices; no imagino pobreza, caos ni corrupción. Su forma de entender la vida me obligó a cambiar la mía.

Me convertí en una versión formada por todas las personas y culturas que conocí. La soledad me enseñó a ser feliz con poco. Mi felicidad ya no depende de nadie. Me siento libre para decidir. Cada vínculo emocional es un regalo, una oportunidad. Nunca una carga. Eso sí, nunca perdí mi esencia. Pero nunca volví a ser el mismo. El futbol siempre fue una excusa.

Acerca del autor

Futbolista profesional, trotamundos y escritor, Roger Ruxi Bonet entiende el futbol como una herramienta para construir un mundo más justo a través de promover una cultura futbolística más educada, alejada del negocio, los intereses y la superficialidad. Se ha especializado en explicar el juego desde una perspectiva táctica y pedagógica, construyendo una comunidad de millones de impresiones en X, donde comparte su visión del futbol.

