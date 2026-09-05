Opinión | El turista infinito

Alguien dijo alguna vez que la nostalgia es el vicio del expatriado. Enredarse en la memoria como si fuese una chimenea de diseño, pero también la promesa de un incendio.

Cuando aterricé en México hace cinco años, no llegué realmente al país que conocemos, sino a un cúmulo de imaginaciones, suposiciones y promesas que yo mismo había creado. Expatriarse consiste también en deshacer ese ovillo mental y convertir toda esa materia abstracta en algo físico, cotidiano e incluso aburrido. El cambio que pensaste que salvaría tu relación dañada, la disrupción que traería nuevo impulso a tu existencialismo torpe, se tiene que transformar inevitablemente en tu cara mientras pagas un pan dulce en la Roma, en tu mano al caminar agarrado al celular en una calle de Polanco y en ese paraguas que llevas siempre en la época de lluvias para no terminar calado.

En mis cada vez más escasas visitas a Madrid he ido sintiendo una alienación, un desplazamiento de lo real. Empezó por los tópicos: el camarero español grosero que de pronto te molesta, la ciudad apretada de gente, la falta de colores... Y cobró un muy especial sentido hace un año cuando, tras un viaje, tuve que ir al médico por dolores estomacales, y me confirmó lo que ya sospechaba, mi propia flora intestinal no reconocía mi origen y me jugaba malas pasadas al haber olvidado la comida y las bacterias españolas.

