Una semana más termina y eso significa que es momento de disfrutar el fin de semana. Nosotros no juzgamos ningún plan y, si ya tienes todo listo para salir de fiesta, quizá te interese saber cómo sufrir un poco menos con la resaca. Olvídate de un domingo mortal y sigue estas claves aprobadas por expertos (o sea, nosotros) y respaldadas, en algunos casos, por la ciencia.
Cinco claves para ayudarte con la resaca este y todos los fines de semana
Antes y durante la fiesta también puedes hacer algo
1. Los congéneres son tus enemigos
Si te lo decimos así, quizá no tengas ni idea de qué estamos hablando, pero aquí va la explicación más sencilla. Algunos estudios han encontrado que las bebidas claras, como el vodka o la ginebra, pueden provocar una resaca menos intensa que algunas bebidas oscuras, como el whisky, el tequila añejo o el vino tinto.
Esto se relaciona con los congéneres, compuestos que contribuyen al color, aroma y sabor de ciertas bebidas alcohólicas y que, cuando están presentes en mayor cantidad, pueden aumentar la intensidad de algunos síntomas de la resaca.
2. Un clásico: bebe mucha agua
Esta es probablemente una de las recomendaciones más conocidas. Beber suficiente agua, e incluso intercalarla entre tragos, puede ayudarte a combatir la deshidratación asociada con el consumo de alcohol, que puede contribuir a síntomas como sed, dolor de cabeza y fatiga.
Así que ya sabes: toma suficiente agua antes, durante y después de salir de fiesta.
3. Una buena comida
Beber con el estómago vacío nunca será la mejor opción si quieres reducir las posibilidades de una cruda terrible. Comer antes de beber puede hacer más lenta la absorción del alcohol y ayudarte a mantener más estables tus niveles de glucosa.
Por si fuera poco, si eres de estómago sensible, los alimentos también pueden disminuir la irritación directa que provoca el alcohol.
Lo mejor es optar por una comida equilibrada con proteínas, grasas saludables y carbohidratos y, durante la fiesta, consumir algunos bocadillos o botanas para evitar pasar demasiadas horas con el estómago vacío.
Lo que haces antes de salir también cuenta
4. Las vitaminas pueden ayudar
No te estamos diciendo que tomes vitaminas antes de salir a beber y mucho menos que te automediques. Sin embargo, algunas investigaciones han relacionado una alimentación rica en zinc y vitaminas del grupo B con una menor intensidad de ciertos síntomas de la resaca.
El zinc participa en numerosos procesos metabólicos del organismo, mientras que las vitaminas B son importantes para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.
Las carnes rojas aportan zinc y vitaminas B12 y B6; los mariscos son una buena fuente de zinc, mientras que el pollo y el pavo contienen varias vitaminas del grupo B. Puedes complementar tu comida con legumbres como garbanzos y lentejas, además de semillas, frutos secos, arroz integral o quinoa.
5. Ve descansado a la fiesta
¿Has sentido que cuando sales cansado o estresado el alcohol parece pegarte más y al día siguiente todo se siente peor? Si bien la falta de sueño no es la causa principal de la resaca, sí puede intensificar la sensación de fatiga y otros malestares.
Descansa antes de salir y, una vez que llegues a casa, intenta dormir lo suficiente —aunque eso signifique despertar al día siguiente a las 3:00 p. m.—. Un buen descanso ayudará a que tu cuerpo tenga mejores condiciones para recuperarse.
Y una sexta que nadie pidió...
6. Evita el alcohol
Como sabemos que esta puede no ser una opción, por eso dijimos cinco tips. Aun así, recuerda que ninguno de los consejos anteriores garantiza que puedas escapar por completo de la resaca.
Si realmente quieres evitarla, la única estrategia segura es no beber alcohol. Pero como probablemente no llegaste hasta aquí para que te dijéramos eso, mejor quédate con los otros cinco tips y, sobre todo, bebe con moderación.