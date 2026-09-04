3. Una buena comida

Comer antes de salir ayuda a ralentizar la absorción del alcohol y mantener la energía. (Fotografía: iStock)

Beber con el estómago vacío nunca será la mejor opción si quieres reducir las posibilidades de una cruda terrible. Comer antes de beber puede hacer más lenta la absorción del alcohol y ayudarte a mantener más estables tus niveles de glucosa.

Por si fuera poco, si eres de estómago sensible, los alimentos también pueden disminuir la irritación directa que provoca el alcohol.

Lo mejor es optar por una comida equilibrada con proteínas, grasas saludables y carbohidratos y, durante la fiesta, consumir algunos bocadillos o botanas para evitar pasar demasiadas horas con el estómago vacío.

Lo que haces antes de salir también cuenta

4. Las vitaminas pueden ayudar

Alimentos ricos en zinc y vitaminas B pueden formar parte de una buena comida antes de salir. (Fotografía: iStock)

No te estamos diciendo que tomes vitaminas antes de salir a beber y mucho menos que te automediques. Sin embargo, algunas investigaciones han relacionado una alimentación rica en zinc y vitaminas del grupo B con una menor intensidad de ciertos síntomas de la resaca.

El zinc participa en numerosos procesos metabólicos del organismo, mientras que las vitaminas B son importantes para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

Las carnes rojas aportan zinc y vitaminas B12 y B6; los mariscos son una buena fuente de zinc, mientras que el pollo y el pavo contienen varias vitaminas del grupo B. Puedes complementar tu comida con legumbres como garbanzos y lentejas, además de semillas, frutos secos, arroz integral o quinoa.

5. Ve descansado a la fiesta

Dormir lo suficiente puede ayudar a reducir la fatiga y favorecer la recuperación al día siguiente. (Fotografía: iStock)

¿Has sentido que cuando sales cansado o estresado el alcohol parece pegarte más y al día siguiente todo se siente peor? Si bien la falta de sueño no es la causa principal de la resaca, sí puede intensificar la sensación de fatiga y otros malestares.

Descansa antes de salir y, una vez que llegues a casa, intenta dormir lo suficiente —aunque eso signifique despertar al día siguiente a las 3:00 p. m.—. Un buen descanso ayudará a que tu cuerpo tenga mejores condiciones para recuperarse.

Y una sexta que nadie pidió...

6. Evita el alcohol

Como sabemos que esta puede no ser una opción, por eso dijimos cinco tips. Aun así, recuerda que ninguno de los consejos anteriores garantiza que puedas escapar por completo de la resaca.

Si realmente quieres evitarla, la única estrategia segura es no beber alcohol. Pero como probablemente no llegaste hasta aquí para que te dijéramos eso, mejor quédate con los otros cinco tips y, sobre todo, bebe con moderación.

