¿La razón? Mientras menos “acolchonamiento” exista entre la aguja y estructuras sensibles, más fácil es percibir cada pasada. Además, la distribución de los nervios y el grosor de la piel cambian dependiendo de la región del cuerpo, algo que puede modificar nuestra percepción del dolor.

Las zonas más amigables para un tatuaje

El brazo, antebrazo, muslo exterior y pantorrilla suelen considerarse zonas más tolerables para tatuarse. (Fotografía: Canva)

Ahora vienen las buenas noticias. Si es tu primer tatuaje o simplemente no quieres sufrir de más, existen lugares que suelen resultar bastante más tolerables. El brazo y hombro, antebrazo, parte exterior del muslo y pantorrilla se encuentran entre las zonas asociadas con niveles de dolor bajos o moderados. En estos puntos suele existir mayor cantidad de músculo o grasa, la piel puede ser más gruesa y el hueso no está tan expuesto.

Eso no significa que no vaya a doler, una aguja es una aguja, pero probablemente tendrás una experiencia menos intensa que si decides comenzar tu historia con los tatuajes yendo directo y sin pensarlo a las costillas.

No todo depende de dónde te tatúes

La duración de la sesión, el tamaño del diseño y hasta el estrés también pueden cambiar la experiencia al tatuarse.

Aquí es donde el famoso mapa de dolor de los tatuajes deja de ser una ciencia exacta. Dos personas pueden tatuarse exactamente en el mismo lugar y describir experiencias completamente distintas.

La tolerancia personal al dolor, el estrés y la duración de la sesión también importan. De hecho, un estudio con más de mil participantes encontró que el tiempo de la sesión y el nivel de estrés estaban asociados con una mayor intensidad de dolor durante el tatuaje.

También influyen el tamaño y complejidad del diseño y la técnica utilizada. Una sesión larga puede hacer que una zona inicialmente soportable se vuelva cada vez más sensible conforme pasan las horas.

Así que sí, puedes consultar el mapa antes de elegir dónde irá tu próximo tatuaje, pero tómalo como una brújula y no como una sentencia. Las costillas probablemente dolerán más que el brazo, pero al final cada cuerpo tiene su propia escala del dolor.