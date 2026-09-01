Si pensabas que la evolución de un cepillo de dientes se había quedado en los electricos, Dyson, como siempre sorprendiéndonos, quiere demostrar lo contrario. La compañía le da la bienvenida a CameraJet, un cepillo con cámara, inteligencia artificial y un chorro de precisión que literalmente puede ver entre tus dientes mientras los limpia.
Dyson cambiará por completo la forma en la que te lavas los dientes
Si pensabas que la evolución de un cepillo de dientes se había quedado en los electricos, Dyson, como siempre sorprendiéndonos, quiere demostrar lo contrario. La compañía le da la bienvenida a CameraJet, un cepillo con cámara, inteligencia artificial y un chorro de precisión que literalmente puede ver entre tus dientes mientras los limpia.
Cerdas, pasta, agua y tres minutos frente al espejo, esta es la fórmula que conocemos y que lleva décadas funcionando prácticamente igual, pero Dyson decidió aplicar su obsesión por la tecnología a una de las primeras cosas que hacemos cada mañana.
Después de seis años de investigación y desarrollo, la compañía presenta Dyson CameraJet, un sistema de cuidado bucal que reúne en un solo dispositivo un cepillo eléctrico, una cámara, inteligencia artificial y un irrigador capaz de detectar los espacios entre los dientes y dirigir hacia ellos un chorro de enjuague bucal. Sí, casi una limpieza de dentista, pero sin salir de casa.
Una cámara dentro de tu cepillo de dientes
La gran diferencia está en Gap Optical Targeting, una tecnología desarrollada por Dyson que utiliza una cámara macro de 100,000 píxeles y un algoritmo de aprendizaje automático para analizar 28 imágenes en vivo por segundo.
Al detectar espacios entre los dientes, el sistema puede localizarlo en aproximadamente 100 milisegundos y dirigir hacia él un chorro cónico de enjuague bucal mientras continúas cepillándote.
Detrás de esta tecnología hay cifras que te dejan con la boca abierta: 16 millones de líneas de código, un sistema de aprendizaje automático entrenado con más de 470,000 imágenes dentales y la participación de 661 ingenieros durante el desarrollo.
Y tiene sentido que Dyson haya puesto especial atención en esos pequeños espacios. De acuerdo con los datos incluidos por la compañía, nueve de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada y, en promedio, dedicamos apenas 45 segundos a cepillarnos los dientes, lejos de los dos minutos aconsejados por especialistas.
Mucho más que ponerle una cámara a un cepillo
La cámara es probablemente lo más llamativo y es que CameraJet tiene varios detalles diseñados para hacer prácticamente todo el trabajo de una rutina de cuidado bucal.
Su chorro, por ejemplo, no utiliza el típico flujo delgado de los irrigadores tradicionales. Dyson desarrolló una pulverización en forma de cono que cubre una superficie mayor y está pensada para retirar la placa con menor presión sobre las encías y el esmalte.
También incorpora un depósito de 12.5 ml para enjuague bucal que puede funcionar sin importar la posición en la que sostengas el cepillo, algo especialmente útil cuando intentas alcanzar la parte posterior de los dientes.
El cabezal tampoco se queda atrás. Combina dos tipos de cerdas, unas interiores ligeramente más firmes para ayudar a retirar manchas superficiales y otras exteriores más suaves para limpiar alrededor de la línea de las encías. Además, cada cabezal incluye una etiqueta RFID que registra las sesiones de limpieza y avisa cuándo es momento de reemplazarlo.
Sí, también puedes ver cómo te estás cepillando
Porque aparentemente en 2026 hasta lavarte los dientes puede generar datos. Dyson CameraJet cuenta con Wi-Fi y Bluetooth y se conecta con la aplicación MyDyson, desde donde es posible ver el interior de la boca en tiempo real. La app también ofrece mapas de cobertura, información sobre hábitos de cepillado, recomendaciones personalizadas y herramientas para detectar las zonas a las que quizá no estás prestando suficiente atención.
Y para quienes inmediatamente pensaron en la privacidad de tener una cámara dentro de la boca, Dyson asegura que las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube. De hecho, la cámara únicamente se activa durante la visualización en vivo o cuando se utiliza la irrigación automática.
Por último, el Dyson CameraJet incluye una base que carga el dispositivo y un estuche de viaje. Dyson incluso desarrolló una pasta dental sin SLS y un enjuague bucal de baja espuma para evitar que las burbujas interfieran con la visión de la cámara.
¿Cuánto cuesta el Dyson CameraJet?
Toda esa ingeniería e inteligencia para tus dientes, como probablemente imaginabas, no será barata. El Dyson CameraJet tendrá un precio de 9,999 pesos mexicanos y estará disponible en dos colores: Ultra Blue y Ceramic Pink.
Puede parecer mucha tecnología para algo tan cotidiano como lavarse los dientes, pero quizá ahí está precisamente el punto. Dyson lleva años intentando reinventar objetos que creíamos resueltos y, después de aspiradoras, secadoras y audífonos, ahora su siguiente territorio te dejará con la boca abierta.