Al detectar espacios entre los dientes, el sistema puede localizarlo en aproximadamente 100 milisegundos y dirigir hacia él un chorro cónico de enjuague bucal mientras continúas cepillándote.

Detrás de esta tecnología hay cifras que te dejan con la boca abierta: 16 millones de líneas de código, un sistema de aprendizaje automático entrenado con más de 470,000 imágenes dentales y la participación de 661 ingenieros durante el desarrollo.

CameraJet incorpora un chorro cónico de enjuague bucal diseñado para retirar la placa en zonas de difícil acceso. (Fotografía: Cortesía Dyson )

Y tiene sentido que Dyson haya puesto especial atención en esos pequeños espacios. De acuerdo con los datos incluidos por la compañía, nueve de cada 10 personas no utilizan hilo dental con la frecuencia recomendada y, en promedio, dedicamos apenas 45 segundos a cepillarnos los dientes, lejos de los dos minutos aconsejados por especialistas.

Mucho más que ponerle una cámara a un cepillo

La cámara es probablemente lo más llamativo y es que CameraJet tiene varios detalles diseñados para hacer prácticamente todo el trabajo de una rutina de cuidado bucal.

Su chorro, por ejemplo, no utiliza el típico flujo delgado de los irrigadores tradicionales. Dyson desarrolló una pulverización en forma de cono que cubre una superficie mayor y está pensada para retirar la placa con menor presión sobre las encías y el esmalte.

Fotografía: Cortesía Dyson

También incorpora un depósito de 12.5 ml para enjuague bucal que puede funcionar sin importar la posición en la que sostengas el cepillo, algo especialmente útil cuando intentas alcanzar la parte posterior de los dientes.

El cabezal tampoco se queda atrás. Combina dos tipos de cerdas, unas interiores ligeramente más firmes para ayudar a retirar manchas superficiales y otras exteriores más suaves para limpiar alrededor de la línea de las encías. Además, cada cabezal incluye una etiqueta RFID que registra las sesiones de limpieza y avisa cuándo es momento de reemplazarlo.

Sí, también puedes ver cómo te estás cepillando

Porque aparentemente en 2026 hasta lavarte los dientes puede generar datos. Dyson CameraJet cuenta con Wi-Fi y Bluetooth y se conecta con la aplicación MyDyson, desde donde es posible ver el interior de la boca en tiempo real. La app también ofrece mapas de cobertura, información sobre hábitos de cepillado, recomendaciones personalizadas y herramientas para detectar las zonas a las que quizá no estás prestando suficiente atención.

Y para quienes inmediatamente pensaron en la privacidad de tener una cámara dentro de la boca, Dyson asegura que las imágenes no se graban ni se almacenan en el dispositivo ni en la nube. De hecho, la cámara únicamente se activa durante la visualización en vivo o cuando se utiliza la irrigación automática.

A través de MyDyson, los usuarios pueden visualizar su cepillado en tiempo real y consultar mapas de cobertura y recomendaciones. (Fotografía: Cortesía Dyson )

Por último, el Dyson CameraJet incluye una base que carga el dispositivo y un estuche de viaje. Dyson incluso desarrolló una pasta dental sin SLS y un enjuague bucal de baja espuma para evitar que las burbujas interfieran con la visión de la cámara.

¿Cuánto cuesta el Dyson CameraJet?

Dyson CameraJet tendrá un precio de 9,999 pesos mexicanos y llegará en Ultra Blue y Ceramic Pink. (Fotografía: Cortesía Dyson )

Toda esa ingeniería e inteligencia para tus dientes, como probablemente imaginabas, no será barata. El Dyson CameraJet tendrá un precio de 9,999 pesos mexicanos y estará disponible en dos colores: Ultra Blue y Ceramic Pink.

Puede parecer mucha tecnología para algo tan cotidiano como lavarse los dientes, pero quizá ahí está precisamente el punto. Dyson lleva años intentando reinventar objetos que creíamos resueltos y, después de aspiradoras, secadoras y audífonos, ahora su siguiente territorio te dejará con la boca abierta.