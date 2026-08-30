3 actividades imperdibles para descubrir en CDMX, Los Ángeles y Las Vegas

Un diálogo actual

Coincidiendo con los 40 años del Museo Franz Mayer, la exposición más importante de fotoperiodismo y fotografía documental del mundo llega a la Ciudad de México. Un total de 144 fotografías y 33 obras del archivo histórico de la Fundación World Press Photo -que celebra su 70 aniversario- presentan a los espectadores las historias más apremiantes de nuestro tiempo, ofreciendo una mirada crítica y necesaria sobre los eventos que definen a la sociedad actual.

Este año, destaca la participación del fotógrafo mexicano César Rodríguez, galardonado en la categoría de ‘Proyectos a largo plazo’ por su trabajo titulado México, un clima cambiante.

Dónde: Museo Franz Mayer (Ciudad de México).

Cuándo: Hasta el 11 de octubre de 2026.

De Sonora para el mundo

Carin León será el primer mexicano en presentarse en The Sphere y lo hará con un espectáculo visual sin precedentes. Teniendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo como telón de fondo, León interpretará sus mayores éxitos durante una residencia limitada que lo consagra como uno de los mayores exponentes actuales de la música regional mexicana, cuyo talento sigue rebasando fronteras.

Dónde: The Sphere (Las Vegas)

Cuándo: 4,5,6,10,11,12 y 13 de septiembre de 2026.