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Vida

3 actividades imperdibles para descubrir en CDMX, Los Ángeles y Las Vegas

De museos a conciertos, aquí algunas opciones para todos los gustos que vale la pena descubrir dentro y fuera de México.
dom 30 agosto 2026 12:00 PM
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Qué hacer en los próximos días
. (Fotos: Paula Hornickel, Emily Shur, Jerry Budar)

Ícono del cine

La muestra Marylin Monroe: Hollywood Icon celebra a una de las actrices más queridas por los fanáticos del séptimo arte y ofrece una perspectiva única para entender la manera en que creó su imagen pública en la industria de los estudios cinematográficos. Posters, retratos, fotografías, cartas y piezas de vestuario han sido seleccionados por la curadora Sophia Serrano para profundizar en la vida y obra de una mujer que ya en vida alcanzó el estatus de leyenda.

Dónde: Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Los Ángeles)
Cuándo: Hasta el 28 de febrero de 2027

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Un diálogo actual

Coincidiendo con los 40 años del Museo Franz Mayer, la exposición más importante de fotoperiodismo y fotografía documental del mundo llega a la Ciudad de México. Un total de 144 fotografías y 33 obras del archivo histórico de la Fundación World Press Photo -que celebra su 70 aniversario- presentan a los espectadores las historias más apremiantes de nuestro tiempo, ofreciendo una mirada crítica y necesaria sobre los eventos que definen a la sociedad actual.

Este año, destaca la participación del fotógrafo mexicano César Rodríguez, galardonado en la categoría de ‘Proyectos a largo plazo’ por su trabajo titulado México, un clima cambiante.

Dónde: Museo Franz Mayer (Ciudad de México).
Cuándo: Hasta el 11 de octubre de 2026.

De Sonora para el mundo

Carin León será el primer mexicano en presentarse en The Sphere y lo hará con un espectáculo visual sin precedentes. Teniendo la pantalla LED de mayor resolución del mundo como telón de fondo, León interpretará sus mayores éxitos durante una residencia limitada que lo consagra como uno de los mayores exponentes actuales de la música regional mexicana, cuyo talento sigue rebasando fronteras.

Dónde: The Sphere (Las Vegas)
Cuándo: 4,5,6,10,11,12 y 13 de septiembre de 2026.

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¿Qué hacer en CDMX? Museos Conciertos

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