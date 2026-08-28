El cambio de ambiente puede hacer que seas más consciente de los efectos que ya tenía el alcohol sobre ti, pero salir a tomar aire no hace que aparezca más alcohol en tu sangre.

Mito: Usar gorra provoca calvicie

Realidad: Puedes seguir usando tu gorra favorita. La calvicie tiene diferentes causas y llevar gorra de manera habitual no significa automáticamente que vayas a perder el pelo. Factores como la genética, la edad y determinadas condiciones médicas tienen mucho más que ver con la pérdida de cabello.

Eso sí, existe un pequeño matiz: la fricción constante o ejercer demasiada tensión sobre el cabello puede dañarlo. La Academia Americana de Dermatología señala que la tensión repetida puede contribuir a la llamada alopecia por tracción.

Mito: Los hombres necesitan dormir menos que las mujeres

er hombre no significa necesitar menos horas de sueño; las necesidades de descanso dependen de distintos factores. (Fotografía: Canva)

Realidad: No existe una regla que diga que los hombres necesitan menos horas de sueño simplemente por ser hombres. Una revisión publicada en 2026 por la National Sleep Foundation concluyó que no hay evidencia suficiente para establecer recomendaciones diferentes de duración del sueño para hombres y mujeres.

Las necesidades de sueño dependen de factores como la edad, el estilo de vida, la salud y la calidad del descanso. En adultos, la recomendación general ronda al menos las siete horas, aunque las necesidades individuales pueden variar.

Mito: El tamaño de tu miembro determina qué tan bueno eres en el sexo

Realidad: Aquí podemos acabar con dos inseguridades de una vez: ni tus zapatos revelan el tamaño de tu pene ni este determina automáticamente qué tan bueno eres en la cama. El placer sexual depende de muchos factores y reducirlo únicamente al tamaño es una visión bastante limitada del sexo.

La comunicación, conocer lo que disfruta la otra persona, la estimulación, la confianza y prestar atención a sus respuestas pueden tener mucho más peso en una buena experiencia sexual. En pocas palabras: los centímetros por sí solos no hacen el trabajo.

Mito: Afeitarte todos los días hace que te salga más barba

Afeitarte todos los días no hará que tengas una barba más abundante ni que el pelo crezca más rápido.

(Fotografía: Canva )

Realidad: Seguro conoces a alguien que asegura que comenzó a afeitarse para que le creciera más barba. El problema es que afeitarse no modifica el grosor, el color ni la velocidad de crecimiento del pelo, según Mayo Clinic.

La confusión viene de que, al cortar el pelo, queda una punta recta que puede sentirse más gruesa y verse más oscura mientras vuelve a crecer. Pero afeitarte diario no hará que aparezcan nuevos folículos ni convertirá mágicamente una barba irregular en una barba abundante.

Y sí, también nos mintieron sobre la fiesta y el gym

Mito: Mezclar diferentes tipos de alcohol te emborracha más

Realidad: El famoso “no mezcles tequila con cerveza porque te va a ir peor” no funciona exactamente así. Lo realmente importante es la cantidad total de alcohol que consumes y la velocidad a la que lo haces, no necesariamente que hayas combinado cerveza, vino, tequila o whisky.

Una bebida o cóctel puede contener uno, dos o incluso más tragos estándar dependiendo de su preparación, por lo que cambiar constantemente de bebida puede hacer más difícil llevar la cuenta de cuánto alcohol llevas. Al final, el problema no es tanto mezclar, sino cuánto terminaste bebiendo.

Mito: ‘No pain, no gain’: si no duele al entrenar, no lo hiciste bien

Terminar adolorido no es sinónimo de haber entrenado bien; la técnica, la constancia y la progresión son más importantes.

(Fotografía: Canva )

Realidad: Sentir esfuerzo durante un entrenamiento es normal; sentir dolor no debería ser el objetivo. La idea de que necesitas acabar destruido para que el ejercicio funcione puede llevarte a ignorar las señales de tu cuerpo y aumentar el riesgo de lesiones.

Tampoco necesitas despertar adolorido al día siguiente para considerar que tu rutina fue efectiva. Entrenar bien tiene más que ver con la constancia, la técnica, una carga adecuada y la progresión que con cuánto sufriste durante o después de la sesión. El “no pain, no gain” puede sonar motivador, pero no es una regla para medir un buen entrenamiento.