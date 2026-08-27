Desde la antigüedad observamos el espacio con una mezcla de curiosidad y fascinación. Siglos después, seguimos mirando al cielo, aunque ahora con más herramientas y muchas más preguntas. Hoy será una de esas noches en las que todos miraremos al espacio para apreciar la Luna de Sangre.
¿Qué es la Luna de Sangre que se verá hoy por la noche? Aquí te explicamos
Hace unos días ocurrió un eclipse solar total que vivimos a la distancia, debido a que solo se pudo apreciar en ciertos países y no en el nuestro. La maravilla de los fenómenos astronómicos es que siempre hay oportunidad de observar uno nuevo, y esa oportunidad llega hoy por la noche.
Como ya mencionamos, se trata de una Luna de Sangre o un eclipse lunar total, un evento en el que la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite. Ahora, estas son algunas dudas que quizá tengas.
¿Por qué se le llama Luna de Sangre?
Antes de que pienses que hay algo místico detrás del nombre y del color rojo cobrizo que adquiere durante este eclipse, desde ahora te decimos que dicha tonalidad tiene una explicación científica. Durante el fenómeno, la atmósfera de la Tierra funciona como una especie de prisma: el aire dispersa y filtra gran parte de la luz verde y azul, mientras que las ondas de luz roja y naranja logran atravesarla y proyectarse sobre la superficie de la Luna.
También hay que aclarar que ‘Luna de Sangre’ no es un término científico, sino una descripción popular nacida del impacto visual que provoca ver al satélite adquirir un color muy distinto al habitual.
Horarios y qué necesitas para verla
La Luna de Sangre durará más de cinco horas entre la noche de hoy, jueves 27 de agosto, y la madrugada del viernes 28. Comenzará a partir de las 19:23 horas, con el inicio de la fase penumbral; tendrá su punto más alto alrededor de las 22:00 horas y finalizará cerca de la 01:00 de la madrugada.
¿Qué necesitas para verla? La realidad es que nada. Para observar este tipo de eclipse no necesitas ningún tipo de protección ocular, lentes especiales o filtros. Al tratarse de la luz reflejada por la Luna, y no de observar directamente al Sol, es seguro verlo a simple vista.
Ahora, para asegurarte de disfrutarlo mejor, necesitarás buscar cielos despejados, alejarte en la medida de lo posible de las luces de la ciudad y darle tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad. Esto puede tomar entre 15 y 20 minutos y te permitirá distinguir mejor las tonalidades ocres y rojizas.
¿Quieres capturar este momento? Reduce la exposición de la cámara; esto evitará que la Luna aparezca como un círculo blanco, brillante y plano. Si tu teléfono tiene Modo Pro o Manual, configura un ISO bajo (entre 100 y 400) y una velocidad de obturación rápida para capturar mejor los detalles. Además, evita utilizar el zoom digital al máximo para que la imagen no pierda calidad; es preferible tomar la foto con menos zoom y recortarla después.
Ahora ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de la Luna de Sangre esta noche.