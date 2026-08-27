Hace unos días ocurrió un eclipse solar total que vivimos a la distancia, debido a que solo se pudo apreciar en ciertos países y no en el nuestro. La maravilla de los fenómenos astronómicos es que siempre hay oportunidad de observar uno nuevo, y esa oportunidad llega hoy por la noche.

La tonalidad rojiza se produce cuando la atmósfera terrestre filtra la luz que llega hasta la Luna. A diferencia de un eclipse solar, la Luna de Sangre puede observarse a simple vista sin protección especial. (Fotografía: evin Winter/Getty Images)

Como ya mencionamos, se trata de una Luna de Sangre o un eclipse lunar total, un evento en el que la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite. Ahora, estas son algunas dudas que quizá tengas.

¿Por qué se le llama Luna de Sangre?

Antes de que pienses que hay algo místico detrás del nombre y del color rojo cobrizo que adquiere durante este eclipse, desde ahora te decimos que dicha tonalidad tiene una explicación científica. Durante el fenómeno, la atmósfera de la Tierra funciona como una especie de prisma: el aire dispersa y filtra gran parte de la luz verde y azul, mientras que las ondas de luz roja y naranja logran atravesarla y proyectarse sobre la superficie de la Luna.

También hay que aclarar que ‘Luna de Sangre’ no es un término científico, sino una descripción popular nacida del impacto visual que provoca ver al satélite adquirir un color muy distinto al habitual.