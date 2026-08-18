Cáncer de próstata: los hábitos que pueden ayudar a reducir el riesgo

Tampoco existe un alimento, suplemento o hábito capaz de evitarlo por completo. Hay factores que no podemos modificar, como la edad, los antecedentes familiares y la genética, pero otros relacionados con nuestro estilo de vida sí están, al menos parcialmente, en nuestras manos.

Los hábitos también cuentan

Mantener un peso saludable, hacer ejercicio y evitar el tabaco son hábitos que pueden ayudar a reducir algunos factores de riesgo. (Fotografía: Canva )

Mantenerse activo, cuidar el peso y dejar de fumar son algunas de las recomendaciones que aparecen constantemente cuando se habla de prevención. La evidencia ha relacionado la obesidad con un mayor riesgo de desarrollar formas avanzadas de cáncer de próstata, mientras que el tabaquismo parece tener una asociación más fuerte con casos agresivos o mortales.

La alimentación también entra en la conversación, aunque sin recetas milagrosas. Mayo Clinic señala que no existe una dieta específica que pueda garantizar la prevención, pero recomienda priorizar frutas, verduras y cereales integrales, moderar el consumo de grasas y mantener una rutina de ejercicio.

En pocas palabras, muchos de los hábitos que protegen nuestra salud cardiovascular y ayudan a mantener un peso saludable también pueden jugar a nuestro favor cuando hablamos de la próstata.