Durante mucho tiempo se creyó que la creatividad era un talento con el que se nacía, que algunas personas simplemente tenían ese "don" y otras no, pero hoy sabemos que no funciona así. Ser creativo no significa únicamente pintar, escribir un libro o inventar algo revolucionario, también implica encontrar soluciones, conectar ideas, resolver problemas de formas diferentes o ver oportunidades donde otros sólo ven obstáculos.
Las 5 claves para despertar tu creatividad (aunque creas que no eres una persona creativa)
La mejor noticia es que la creatividad se puede desarrollar. No depende solo de la inspiración, sino de ciertos hábitos que ayudan a que el cerebro salga del piloto automático y empiece a generar nuevas ideas.
Cómo desarrollar la creatividad desde el día a día
1. Alimenta tu curiosidad
Las grandes ideas casi nunca aparecen de la nada. En realidad, nacen de combinar conocimientos, experiencias e información nueva. Leer sobre temas distintos, escuchar un podcast diferente, visitar un lugar nuevo o simplemente observar con más atención lo que ocurre a tu alrededor puede darle a tu cerebro el material que necesita para crear.
La curiosidad es uno de los mejores combustibles para la creatividad.
2. Necesitas tiempo para desconectarte
No lo puedes negar, vivimos rodeados de notificaciones, pantallas, redes sociales y pendientes. Apenas tienes un momento libre, lo llenas revisando el celular, sin embargo, esos espacios de pausa son justo los que ayudan a que surjan nuevas ideas.
Muchas veces las mejores soluciones aparecen mientras caminas, te bañas o haces alguna actividad que no requiere demasiada concentración. Darle un descanso a la mente también forma parte del proceso creativo.
3. Haz algo creativo con frecuencia
No necesitas ser artista para fortalecer tu creatividad. Cocinar una receta nueva, tomar fotografías, escribir, bailar, tocar un instrumento, hacer jardinería o incluso armar un rompecabezas son actividades que estimulan el pensamiento creativo.
No se trata de hacerlo perfecto, sino de convertirlo en un hábito. Mientras más oportunidades le das a tu mente de crear, más fácil será generar nuevas ideas en otros aspectos de tu vida.
4. El perfeccionismo como enemigo de la creatividad
Uno de los mayores obstáculos para la creatividad es el perfeccionismo. Muchas personas dejan de intentar algo porque sienten que no será lo suficientemente bueno desde el principio. Pero las mejores ideas casi siempre pasan por varias versiones antes de convertirse en un buen resultado.
Primero hay que crear; después habrá tiempo para corregir, ajustar y mejorar. Recuerda: equivocarse también forma parte del proceso.
5. Cambia de ambiente cuando te sientas bloqueado
El estrés, la saturación de información o pasar demasiado tiempo frente a una pantalla pueden hacer que la mente entre en modo automático. En ese estado es mucho más difícil pensar con claridad.
Salir a caminar, pasar un rato en la naturaleza, escribir tus ideas o simplemente alejarte unos minutos del problema puede ayudarte a recuperar perspectiva y volver con una mirada más fresca.
La creatividad es un hábito, no un don
Esperar a que llegue la inspiración no suele ser la mejor estrategia. Las personas más creativas no necesariamente tienen un talento especial; simplemente han construido hábitos que favorecen la generación de ideas.
La creatividad crece cuando alimentas tu curiosidad, te das tiempo para pensar, pruebas cosas nuevas y dejas de exigir que todo salga perfecto desde el primer intento. Al final, no se trata de tener siempre la mejor idea, sino de crear las condiciones para que las buenas ideas aparezcan.