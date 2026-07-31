La mejor noticia es que la creatividad se puede desarrollar. No depende solo de la inspiración, sino de ciertos hábitos que ayudan a que el cerebro salga del piloto automático y empiece a generar nuevas ideas.

Cómo desarrollar la creatividad desde el día a día

1. Alimenta tu curiosidad

Aprender cosas nuevas y salir de la rutina ayuda al cerebro a crear conexiones que pueden convertirse en grandes ideas.

(Diseño: Yaryna Bondarchuk)

Las grandes ideas casi nunca aparecen de la nada. En realidad, nacen de combinar conocimientos, experiencias e información nueva. Leer sobre temas distintos, escuchar un podcast diferente, visitar un lugar nuevo o simplemente observar con más atención lo que ocurre a tu alrededor puede darle a tu cerebro el material que necesita para crear.

La curiosidad es uno de los mejores combustibles para la creatividad.

2. Necesitas tiempo para desconectarte

No lo puedes negar, vivimos rodeados de notificaciones, pantallas, redes sociales y pendientes. Apenas tienes un momento libre, lo llenas revisando el celular, sin embargo, esos espacios de pausa son justo los que ayudan a que surjan nuevas ideas.

Muchas veces las mejores soluciones aparecen mientras caminas, te bañas o haces alguna actividad que no requiere demasiada concentración. Darle un descanso a la mente también forma parte del proceso creativo.