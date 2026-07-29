De acuerdo con un documento presentado ante el European Counter Terrorism Centre, la cultura incel surge, en parte, como una reacción al debilitamiento de las estructuras tradicionales de poder patriarcal y al avance del feminismo en la conquista de derechos para las mujeres. Desde esta visión, el progreso en materia de igualdad es interpretado como un desarrollo negativo, en el que los hombres son presentados como víctimas de las mujeres y del feminismo en la sociedad contemporánea.

Características de la cultura incel

Bajo esta premisa, existen algunos rasgos comunes que permiten identificar la ideología incel:

Una jerarquía basada en la apariencia física , donde el atractivo se considera el factor determinante para acceder a relaciones sexuales y para definir el lugar que una persona ocupa dentro de la sociedad.

, donde el atractivo se considera el factor determinante para acceder a relaciones sexuales y para definir el lugar que una persona ocupa dentro de la sociedad. La creencia en la hipergamia femenina , es decir, la idea de que las mujeres son excesivamente selectivas al elegir pareja y utilizan su atractivo y sexualidad como una herramienta para ascender socialmente.

, es decir, la idea de que las mujeres son excesivamente selectivas al elegir pareja y utilizan su atractivo y sexualidad como una herramienta para ascender socialmente. Una marcada aversión al feminismo , al considerar que este movimiento promovió la autonomía sexual de las mujeres y alteró el supuesto equilibrio entre hombres y mujeres.

, al considerar que este movimiento promovió la autonomía sexual de las mujeres y alteró el supuesto equilibrio entre hombres y mujeres.

La jerga de internet y los conceptos de la comunidad incel

La "píldora roja", los "chads" y las "stacys" son algunos de los conceptos más utilizados dentro de las comunidades incel. (Fotografía: IMDb)

La cultura incel está profundamente ligada al lenguaje y los códigos propios de internet. Uno de los conceptos más conocidos es el de la píldora roja (red pill) y la píldora azul (blue pill), una referencia a la película Matrix. Mientras la píldora azul simboliza permanecer en la ignorancia, la roja representa despertar a una supuesta realidad incómoda.

Para los incels, ese "despertar" consiste en creer que el amor, el afecto y la satisfacción sexual son recursos que las mujeres les niegan deliberadamente y que son ellas quienes controlan el acceso al sexo y a las relaciones dentro de la sociedad.

Existen además otros términos frecuentes dentro de estas comunidades. Los Chads representan a los hombres considerados físicamente atractivos, exitosos y masculinos, vistos como la cúspide de la jerarquía social masculina. En contraste, las Stacys son mujeres atractivas a quienes responsabilizan de sus fracasos sentimentales y sexuales.

Dentro de este universo digital también existe el looksmaxxing, una corriente que, más allá de la ideología política o social de los incels, se centra en maximizar el atractivo físico mediante el cuidado personal, la moda, la alimentación o el ejercicio.

Aunque algunas de estas prácticas pueden ser saludables, el concepto también tiene un lado preocupante. En sus versiones más extremas promueve una obsesión por alcanzar estándares irreales de belleza a través de mediciones constantes del cuerpo o métodos sin respaldo científico. Entre estas prácticas destaca el mewing, una técnica que propone modificar la estructura del rostro mediante la posición de la lengua y ciertos movimientos mandibulares, pese a que su eficacia sigue siendo cuestionada por especialistas.

Uno de los ejemplos más conocidos es el del influencer Clavicular, quien ha difundido prácticas como golpearse la mandíbula para provocar microfracturas que supuestamente ensancharían el mentón, además de promover el uso de medicamentos o sustancias para perder peso rápidamente y afilar los rasgos faciales.

La cultura incel en el cine y la televisión

Aunque el término se popularizó en los últimos años, existen diversos personajes de la cultura popular que suelen asociarse con algunos rasgos de esta ideología o que han sido adoptados como referentes dentro de estas comunidades. Entre ellos se encuentran Patrick Bateman, de American Psycho; Travis Bickle, de Taxi Driver; Tyler Durden, de El club de la pelea; y, más recientemente, Jamie Miller, protagonista de la miniserie de Netflix Adolescencia.

Personajes como Patrick Bateman o Tyler Durden han sido apropiados por algunas comunidades incel, aunque no fueron creados para representar esta ideología. (Fotografía: IMDb)

Es importante señalar que estos personajes no fueron creados como representaciones de la cultura incel; sin embargo, algunos de sus discursos sobre aislamiento, masculinidad, violencia o resentimiento han sido reinterpretados y apropiados por ciertos sectores de estas comunidades en internet.

El verdadero peligro de la cultura incel

Más allá de la jerga de internet o los foros en línea, la principal preocupación sobre la cultura incel es que algunas de estas comunidades pueden convertirse en espacios de radicalización, donde el resentimiento hacia las mujeres y el victimismo colectivo terminan normalizando discursos de odio e incluso la violencia.

Aunque la mayoría de quienes participan en estos espacios no cometen delitos, varios ataques han sido vinculados con esta ideología, como los perpetrados por Elliot Rodger en Estados Unidos (2014), Alek Minassian en Canadá (2018) y Jake Davison en Reino Unido (2021) y en México, el caso de Lex Ashton, quien puso por primera vez el foco sobre la presencia de comunidades incel en el país, luego de que sus publicaciones en línea y su actividad en estos foros fueran incorporadas a las investigaciones.

Estos casos han llevado a especialistas y autoridades a considerar a algunos sectores del movimiento incel como una forma de extremismo violento, y a poner mayor atención en cómo estas comunidades se organizan y difunden sus discursos en internet.

