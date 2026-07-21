Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

IKEA PS 2026: la colección que demuestra que el buen diseño debe ser accesible

La nueva edición de IKEA PS llega a México con piezas funcionales, creativas y accesibles, reafirmando que el diseño de autor también puede formar parte de cualquier hogar.
mar 21 julio 2026 03:10 PM
Añadir LifeandStyle en Google
ikea fotografía portada .png
IKEA PS 2026 apuesta por demostrar que el buen diseño puede estar al alcance de más personas, sin necesidad de un gran presupuesto. (Fotografías: Cortesía )

Durante años, el diseño de mobiliario estuvo asociado a piezas exclusivas y presupuestos elevados. IKEA quiere seguir cambiando esa idea con el lanzamiento de IKEA PS 2026, una colección que vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes premisas de la marca: hacer que el diseño bien pensado sea accesible para la mayoría de las personas.

Publicidad

Se trata de la décima edición de IKEA PS, una línea que desde 1995 funciona como el espacio donde la marca experimenta con nuevas ideas, materiales y formas de habitar el hogar. Pero más allá de la innovación, el objetivo sigue siendo el mismo: demostrar que no hace falta gastar una fortuna para tener muebles y accesorios con personalidad, funcionalidad y buena estética.

La colección 2026 gira en torno al concepto Playful Functionality o "Funcionalidad Divertida", una propuesta que invita a mirar los objetos cotidianos desde otra perspectiva. Hay muebles que cumplen más de una función, accesorios que sorprenden por sus soluciones y piezas pensadas para adaptarse a la forma en que vivimos hoy, especialmente en espacios donde cada metro cuadrado cuenta.

1.png
La colección reúne muebles y accesorios que combinan creatividad, funcionalidad y soluciones inteligentes para el día a día. (Fotografía: Cortesía IKEA )

Ese es, quizás, el mayor atractivo de IKEA PS: acercar ideas de diseño que normalmente encontraríamos en propuestas mucho más costosas, pero llevadas a un formato que resulta alcanzable para más personas. La colección apuesta por productos versátiles, fáciles de integrar en distintos estilos de hogar y capaces de evolucionar junto con las necesidades de quienes los usan.

Publicidad

Las piezas fueron desarrolladas por un equipo internacional de diseñadores que trabajó bajo un mismo desafío: crear objetos simples, ingeniosos y funcionales que hagan la vida cotidiana un poco más fácil. El resultado es una colección que prioriza el uso inteligente del espacio sin renunciar al estilo.

2.png
Cada pieza fue creada para adaptarse a hogares reales, donde el espacio importa y la versatilidad hace la diferencia. (Fotografía: Cortesía IKEA )

La selección que llega a México reúne algunos de los productos más representativos de esta edición y estará disponible a partir del 16 de julio de 2026, tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea de IKEA, hasta agotar existencias.

Publicidad

Tags

IKEA México Casa y hogar

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad