Se trata de la décima edición de IKEA PS, una línea que desde 1995 funciona como el espacio donde la marca experimenta con nuevas ideas, materiales y formas de habitar el hogar. Pero más allá de la innovación, el objetivo sigue siendo el mismo: demostrar que no hace falta gastar una fortuna para tener muebles y accesorios con personalidad, funcionalidad y buena estética.

La colección 2026 gira en torno al concepto Playful Functionality o "Funcionalidad Divertida", una propuesta que invita a mirar los objetos cotidianos desde otra perspectiva. Hay muebles que cumplen más de una función, accesorios que sorprenden por sus soluciones y piezas pensadas para adaptarse a la forma en que vivimos hoy, especialmente en espacios donde cada metro cuadrado cuenta.

La colección reúne muebles y accesorios que combinan creatividad, funcionalidad y soluciones inteligentes para el día a día. (Fotografía: Cortesía IKEA )

Ese es, quizás, el mayor atractivo de IKEA PS: acercar ideas de diseño que normalmente encontraríamos en propuestas mucho más costosas, pero llevadas a un formato que resulta alcanzable para más personas. La colección apuesta por productos versátiles, fáciles de integrar en distintos estilos de hogar y capaces de evolucionar junto con las necesidades de quienes los usan.