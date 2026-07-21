Durante años, el diseño de mobiliario estuvo asociado a piezas exclusivas y presupuestos elevados. IKEA quiere seguir cambiando esa idea con el lanzamiento de IKEA PS 2026, una colección que vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes premisas de la marca: hacer que el diseño bien pensado sea accesible para la mayoría de las personas.
IKEA PS 2026: la colección que demuestra que el buen diseño debe ser accesible
Durante años, el diseño de mobiliario estuvo asociado a piezas exclusivas y presupuestos elevados. IKEA quiere seguir cambiando esa idea con el lanzamiento de IKEA PS 2026, una colección que vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes premisas de la marca: hacer que el diseño bien pensado sea accesible para la mayoría de las personas.
Se trata de la décima edición de IKEA PS, una línea que desde 1995 funciona como el espacio donde la marca experimenta con nuevas ideas, materiales y formas de habitar el hogar. Pero más allá de la innovación, el objetivo sigue siendo el mismo: demostrar que no hace falta gastar una fortuna para tener muebles y accesorios con personalidad, funcionalidad y buena estética.
La colección 2026 gira en torno al concepto Playful Functionality o "Funcionalidad Divertida", una propuesta que invita a mirar los objetos cotidianos desde otra perspectiva. Hay muebles que cumplen más de una función, accesorios que sorprenden por sus soluciones y piezas pensadas para adaptarse a la forma en que vivimos hoy, especialmente en espacios donde cada metro cuadrado cuenta.
Ese es, quizás, el mayor atractivo de IKEA PS: acercar ideas de diseño que normalmente encontraríamos en propuestas mucho más costosas, pero llevadas a un formato que resulta alcanzable para más personas. La colección apuesta por productos versátiles, fáciles de integrar en distintos estilos de hogar y capaces de evolucionar junto con las necesidades de quienes los usan.
Las piezas fueron desarrolladas por un equipo internacional de diseñadores que trabajó bajo un mismo desafío: crear objetos simples, ingeniosos y funcionales que hagan la vida cotidiana un poco más fácil. El resultado es una colección que prioriza el uso inteligente del espacio sin renunciar al estilo.
La selección que llega a México reúne algunos de los productos más representativos de esta edición y estará disponible a partir del 16 de julio de 2026, tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea de IKEA, hasta agotar existencias.