¿Cómo se realiza un trasplante capilar?

Los trasplantes capilares, tanto FUE como FUT, se realizan de forma ambulatoria y con anestesia local, por lo que permanecerás despierto, pero sin sentir dolor durante el procedimiento.

Antes de la cirugía, el especialista te dará algunas indicaciones, como suspender ciertos medicamentos si es necesario. El día del procedimiento deberás acudir con el cabello limpio y, en algunos casos, será necesario rasurar la zona donante. El cirujano extrae los folículos y los implanta uno a uno en las áreas con pérdida de cabello, respetando el patrón natural de crecimiento para lograr un resultado más natural.

Los costos

El precio de un injerto capilar depende de la técnica, la cantidad de folículos y la complejidad de cada caso.

(Fotografía: Canva )

Este no es un procedimiento barato y el rango de precios puede variar considerablemente dependiendo de cada caso.

El costo depende de factores como el país o la ciudad donde te piensas realizar la cirugía, la técnica elegida (FUE o FUT), la cantidad de folículos que se necesitan trasplantar, la complejidad del caso e incluso si es necesario viajar para realizar el procedimiento.

Cuándo sí y cuándo no podrías ser candidato para un injerto

Podrías ser un buen candidato si presentas calvicie de patrón masculino, adelgazamiento progresivo del cabello o pérdida localizada debido a quemaduras, lesiones o algunas enfermedades, siempre y cuando cuentes con una zona donante suficiente.

En cambio, el procedimiento puede no ser recomendable si presentas una calvicie muy avanzada sin una adecuada zona donante, cicatrices extensas en el cuero cabelludo o si la pérdida de cabello está relacionada con medicamentos, enfermedades activas o episodios de estrés severo que aún no han sido controlados.

¿Qué sucede después del procedimiento?

Es normal que el cabello trasplantado se caiga durante las primeras semanas. El crecimiento definitivo comienza meses después.



Al finalizar la cirugía, el cuero cabelludo se protege con un vendaje y el médico indica los cuidados posteriores. Durante los primeros días puede haber inflamación y molestias leves, mientras que el lavado del pelo suele retomarse alrededor de las 48 horas. También es recomendable evitar el ejercicio y cualquier actividad intensa durante aproximadamente tres semanas para favorecer la cicatrización.

Aunque puede parecer preocupante, es normal que el pelo trasplantado se caiga entre la segunda y la octava semana. Los folículos permanecen intactos y comenzarán a producir nuevo cabello progresivamente.

¿Los resultados son permanentes?

El nuevo pelo suele mantenerse a largo plazo. Sin embargo, en algunos casos pueden ser necesarios retoques para mejorar la densidad o mantener un resultado más uniforme.

Riesgos y posibles complicaciones

Los resultados finales suelen apreciarse entre los seis y doce meses, una vez que el nuevo cabello completa su ciclo de crecimiento.



Como cualquier cirugía, un trasplante capilar implica ciertos riesgos, aunque son poco frecuentes cuando el procedimiento es realizado por un especialista. Entre ellos se encuentran inflamación, dolor, infecciones, sangrado, cicatrices o la posibilidad de que algunos folículos no sobrevivan al trasplante.

Aunque no es un procedimiento para todos, un trasplante capilar puede ofrecer excelente resultados. La clave está en contar con una valoración médica especializada, tener expectativas realistas y seguir al pie de la letra los cuidados antes y después de la cirugía obtener el mejor resultado posible.