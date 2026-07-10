Cynthia Gutiérrez explora la memoria y el territorio en Donde terminan las montañas

La artista tapatía encuentra una posible respuesta en los petrograbados, esas antiguas marcas talladas sobre piedra que, lejos de entender como vestigios del pasado, interpreta como gestos que siguen vivos. Para ella, grabar una superficie es mucho más que hacer una imagen: es establecer una relación entre el cuerpo, el territorio y el tiempo.

Inspirada en los petrograbados, la artista transforma la piedra en un espacio donde dialogan cuerpo, territorio y memoria.

(Fotografía: Cortesía )

Las piezas de la exposición evocan fragmentos minerales, relieves y formas que parecen surgir de un paisaje ancestral. Sin embargo, no buscan reconstruir la historia ni ilustrar el pasado. Más bien, invitan a pensar qué significa hoy dejar una marca en un mundo donde las imágenes circulan a toda velocidad y pocas están hechas para permanecer.

A través de materiales como roca volcánica, hierro, vidrio y madera, Gutiérrez crea obras que hablan de permanencia, memoria y transformación. Cada superficie revela el esfuerzo físico que implica tocar, insistir y desgastar la materia hasta que responde, recordándonos que toda huella requiere tiempo.