1. ¿No logras dormir? Levántate de la cama

Si no puedes dormir, salir de la cama puede ser más efectivo que seguir dando vueltas. (Fotografía: cortesía )

Puede parecer contradictorio, pero una de las recomendaciones más efectivas es dejar de intentar dormir. Cuando permanecemos mucho tiempo despiertos en la cama, nuestro cerebro comienza a asociar ese espacio con frustración, ansiedad o alerta, en lugar de relacionarlo con descanso. Por eso, los especialistas en sueño recomiendan levantarse si después de unos 20 o 30 minutos el sueño simplemente no llega.

No se trata de ponerse a trabajar y por favor no te pongas a revisar redes sociales, solo camina un momento, escucha algo relajante y siéntate hasta que tu cuerpo se sienta listo para regresar a la cama.

2. Regula tu respiración

Cuando estamos estresados o preocupados, el sistema nervioso permanece en un estado de alerta. La respiración puede convertirse en una herramienta muy sencilla para enviarle al cuerpo el mensaje de que ya es momento de relajarse.

Tampoco necesitas una técnica específica, basta con inhalar lentamente durante cuatro segundos y exhalar durante seis u ocho segundos. Repite este ritmo durante cinco o diez minutos. No se trata de hacerlo bien, sino de permitir que la respiración marque un ritmo más lento que después adopte tu cuerpo.