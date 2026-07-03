Seguramente ya estás contando los días para que comiencen las vacaciones de verano y una excelente manera de iniciarlas es con una lectura que atrape tus sentidos. No importa si vas a la playa, al bosque o te quedas en casa a descansar, esta temporada es perfecta para sumergirse en una buena historia plasmada en diversos libros.
¿Qué leer este verano? Acá 5 novelas perfectas para disfrutar en vacaciones
Nos dimos a la tarea de elegir cinco títulos que merecen la pena leer, desde thrillers hasta novelas íntimas y relatos que harán volar tu imaginación este verano y por qué no, durante todo el año. De hecho, incluimos una obra de David Uclés, una de las figuras más importantes de la literatura española actual y que se alzó con el Premio Nadal.
Recomendaciones de libros para leer este verano 2026
Nadie recuerda su propia muerte
(2025)
La autora Berenice Andrade Medina ofrece en este título una novela con humor negro. Allí, mezcla el mundo de la magia rural con la psiquiatría moderna y plantea contrastes entre la herencia genética y la herencia cultural. Con una técnica narrativa siempre en tensión, entre tragedia y humor negro, la autora expone la tela que divide al pensamiento mágico del científico.
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La Intrusa (2025)
En esta novela, la autora Irene Pujadas plasma a una joven narradora que atraviesa un periodo de incertidumbre y precariedad vital. Entre departamentos compartidos, trabajos mal pagados e inestabilidad en el amor, su vida está marcada por una sensación constante de desajuste y observa con ironía y lucidez las dinámicas sociales que la rodean.
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Primer amor (2025)
Esta novela íntima y sensible de Banana Yoshimoto presenta a Yuko, una adolescente de 14 años que vive su primer amor: su profesor de arte. Tras la agitación de su corazón, descubre todas las dificultades que implican el convertirse en una adulta.
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La boca llena de trigo (2024)
Mayte Gómez Molina cuenta la historia de Anna, una niña prodigio convertida ahora en una mujer atrapada en un lienzo blanco. Desde que ganó un concurso de dibujo en segundo de primaria, sabe que no debe decepcionar. Presenta dificultad de hacerse un lugar cuando no se nace con uno. Reflexiona en torno a la autoexigencia, impostura y precariedad emocional y económica que debe afrontar quien trata de abrirse paso en un mundo aún anclado a la ficción de la meritocracia.
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La ciudad de las luces muerta (2026)
David Uclés nos cuenta una historia que comienza en la Barcelona de posguerra. Una joven provoca accidentalmente un fenómeno que suma a la ciudad en una oscuridad total. La luz en esa ciudad se va todo un día, tanto solar como artificial y solo sobreviven una sutil claridad que nadie sabe de dónde procede y el resplandor del fuego. Esta novela construye un relato en el que la palabra, pintura, música y escena actúan como la conciencia profunda de la sociedad.
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