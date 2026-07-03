¿Qué leer este verano? Acá 5 novelas perfectas para disfrutar en vacaciones

Primer amor (2025)

Esta novela íntima y sensible de Banana Yoshimoto presenta a Yuko, una adolescente de 14 años que vive su primer amor: su profesor de arte. Tras la agitación de su corazón, descubre todas las dificultades que implican el convertirse en una adulta.

Dónde comprar: Librerías Ghandi, Cafebrería El Péndulo y Amazon.

La boca llena de trigo (2024)

Mayte Gómez Molina cuenta la historia de Anna, una niña prodigio convertida ahora en una mujer atrapada en un lienzo blanco. Desde que ganó un concurso de dibujo en segundo de primaria, sabe que no debe decepcionar. Presenta dificultad de hacerse un lugar cuando no se nace con uno. Reflexiona en torno a la autoexigencia, impostura y precariedad emocional y económica que debe afrontar quien trata de abrirse paso en un mundo aún anclado a la ficción de la meritocracia.

Dónde comprar: Librerías Ghandi.

La ciudad de las luces muerta (2026)

David Uclés nos cuenta una historia que comienza en la Barcelona de posguerra. Una joven provoca accidentalmente un fenómeno que suma a la ciudad en una oscuridad total. La luz en esa ciudad se va todo un día, tanto solar como artificial y solo sobreviven una sutil claridad que nadie sabe de dónde procede y el resplandor del fuego. Esta novela construye un relato en el que la palabra, pintura, música y escena actúan como la conciencia profunda de la sociedad.