Su presencia en la cultura popular comenzó a hacerse más visible a finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando las historias LGBTQ+ empezaron a ocupar un lugar más importante en la televisión. Series como Queer as Folk ayudaron a popularizar este arquetipo, mientras que producciones más actuales como Glee o Heartstopper presentaron personajes jóvenes cuya estética y personalidad encajaban, en mayor o menor medida, con lo que el imaginario colectivo identifica como un twink.

Sin embargo, la representación del twink también ha generado debates dentro de la propia comunidad LGBTQ+. Diversos especialistas y publicaciones señalan que durante muchos años este arquetipo estuvo asociado a un estándar de belleza muy específico: hombres jóvenes, delgados, generalmente blancos y con rasgos considerados normativos. Esto ha abierto conversaciones sobre diversidad corporal, edad, racialización y los ideales de belleza que históricamente han predominado en la representación, tanto en los medios como en la industria del entretenimiento.

Con el auge de las historias LGBTQ+ en televisión, el arquetipo del twink comenzó a hacerse cada vez más visible. (Fotografía: IMDb)

Hoy, el significado de twink continúa transformándose. Si bien sigue siendo uno de los términos más reconocibles del vocabulario LGBTQ+, cada vez es más común encontrar representaciones que desafían los estereotipos tradicionales y muestran una mayor diversidad de cuerpos, identidades y experiencias. Más que una simple etiqueta, el concepto refleja la evolución de la cultura queer y la manera en que las nuevas generaciones resignifican su propio lenguaje.