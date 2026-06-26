Yogur natural, kéfir, chucrut, kimchi o kombucha pueden aportar microorganismos beneficiosos y favorecer el equilibrio intestinal. No son una solución mágica, pero sí una herramienta útil dentro de una alimentación variada.

3. Evita que los ultraprocesados sean la base de tu dieta

Una alimentación rica en azúcares añadidos y productos altamente procesados puede disminuir la diversidad de la microbiota. No se trata de prohibir alimentos, sino de que la mayor parte de tu alimentación provenga de comida real.

4. Muévete todos los días

El ejercicio no solo fortalece músculos y mejora la condición física. También se ha relacionado con una microbiota más saludable y diversa. No necesitas entrenamientos extremos; caminar, correr, hacer fuerza o practicar algún deporte de forma constante ya suma.

5. Duerme bien y aprende a manejar el estrés

Dormir poco y vivir bajo estrés constante también impacta el intestino. El cuerpo interpreta ambos como una señal de alerta, lo que puede afectar la digestión y modificar el equilibrio de la microbiota. Dormir entre siete y nueve horas y encontrar espacios para recuperarte es parte del cuidado intestinal.

El intestino también se entrena

Así como cuidamos nuestra fuerza o resistencia, la salud intestinal también responde a lo que hacemos todos los días. No existe un alimento milagro ni un suplemento que compense malos hábitos constantes.

Una microbiota sana se construye con decisiones simples: comer más alimentos frescos, moverse con regularidad, descansar bien y darle al cuerpo tiempo para recuperarse.