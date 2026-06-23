Junio es un momento para conmemorar y celebrar la visibilidad, la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, formar parte de la comunidad y sentirte libre de ser quien eres es algo que merece celebrarse todos los días del año y en cualquier lugar del mundo.
5 destinos LGBTIQ+ que debes visitar durante este mes y todo el año
Junio es un momento para conmemorar y celebrar la visibilidad, la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, formar parte de la comunidad y sentirte libre de ser quien eres es algo que merece celebrarse todos los días del año y en cualquier lugar del mundo.
Por eso, nos dimos a la tarea de enlistar algunos destinos acogedores, tanto dentro como fuera del país, donde los viajeros LGBTIQ+ pueden sentirse seguros, bienvenidos y celebrados.
Islas de Tahití
En Tahití existe la figura del māhū (personas nacidas como hombres que adoptan un rol femenino), una identidad que forma parte natural de su tejido social. Esta aceptación y diversidad cultural han convertido a las islas en un destino especialmente acogedor para la comunidad.
Pero esto no es lo único que ofrece Tahití. Este paraíso de la Polinesia Francesa permite a sus visitantes conectar con la naturaleza, descubrir una historia ancestral y vibrar al ritmo de sus danzas tradicionales.
Puerto Vallarta
Este destino mexicano es reconocido como uno de los principales destinos queer del mundo. Ofrece una amplia variedad de hoteles, restaurantes y clubes nocturnos donde los visitantes pueden celebrar y sentirse bienvenidos.
Además de su vibrante vida nocturna y sus espacios para disfrutar de espectaculares vistas, Puerto Vallarta cuenta con calles pintorescas, increíbles playas para relajarse al sol, una gastronomía aclamada y una riqueza natural y biodiversidad envidiables.
Colorado
Colorado legalizó el matrimonio igualitario en 2014 y ciudades como Denver han mantenido una cultura progresista y abierta en temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+.
Durante todo el año, el estado ofrece un ambiente relajado, con conciertos al aire libre, arte nativo americano, excelentes opciones de hospedaje y una vibrante vida nocturna, convirtiéndose en un destino ideal para viajeros de todo tipo.
Barcelona
Barcelona es una ciudad cosmopolita, tolerante y abierta. A lo largo de su historia ha sabido posicionarse como un referente de la diversidad y de valores asociados con la tolerancia, el diálogo y la convivencia.
La ciudad española ofrece una amplia oferta cultural y de entretenimiento, gran parte de la cual se concentra en la zona del Gaixample. Ahí encontrarás desde agencias de viajes y hoteles hasta peluquerías, tiendas de moda, restaurantes y espacios gay-friendly y lesbian-friendly.
Toronto
Esta ciudad canadiense alberga la comunidad LGBTIQ+ más grande del país y es sede de uno de los festivales del Orgullo más importantes del mundo, el cual atrae a más de un millón de asistentes cada año.
Además, Le Village de Montreal es uno de los barrios gay más antiguos y grandes del mundo. Tanto Toronto como Montreal se han consolidado como referentes de inclusión, diversidad y celebración de la comunidad LGBTIQ+ en Canadá.