Además de su vibrante vida nocturna y sus espacios para disfrutar de espectaculares vistas, Puerto Vallarta cuenta con calles pintorescas, increíbles playas para relajarse al sol, una gastronomía aclamada y una riqueza natural y biodiversidad envidiables.

Colorado

Colorado legalizó el matrimonio igualitario en 2014 y ciudades como Denver han mantenido una cultura progresista y abierta en temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+.

Durante todo el año, el estado ofrece un ambiente relajado, con conciertos al aire libre, arte nativo americano, excelentes opciones de hospedaje y una vibrante vida nocturna, convirtiéndose en un destino ideal para viajeros de todo tipo.

Barcelona

Barcelona es una ciudad cosmopolita, tolerante y abierta. A lo largo de su historia ha sabido posicionarse como un referente de la diversidad y de valores asociados con la tolerancia, el diálogo y la convivencia.

La ciudad española ofrece una amplia oferta cultural y de entretenimiento, gran parte de la cual se concentra en la zona del Gaixample. Ahí encontrarás desde agencias de viajes y hoteles hasta peluquerías, tiendas de moda, restaurantes y espacios gay-friendly y lesbian-friendly.

Toronto

Esta ciudad canadiense alberga la comunidad LGBTIQ+ más grande del país y es sede de uno de los festivales del Orgullo más importantes del mundo, el cual atrae a más de un millón de asistentes cada año.

Además, Le Village de Montreal es uno de los barrios gay más antiguos y grandes del mundo. Tanto Toronto como Montreal se han consolidado como referentes de inclusión, diversidad y celebración de la comunidad LGBTIQ+ en Canadá.