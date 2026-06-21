Existe una idea equivocada sobre la grandeza: que quienes llegan más lejos ya no necesitan mirar a nadie más. La realidad suele ser exactamente la contraria.
La grandeza también necesita inspiración
Existe una idea equivocada sobre la grandeza: que quienes llegan más lejos ya no necesitan mirar a nadie más. La realidad suele ser exactamente la contraria.
Esta semana, Lionel Messi sorprendió al revelar que se identifica profundamente con Rafael Nadal. No habló de trofeos, récords o reconocimientos, habló de algo mucho más difícil de medir: la capacidad de seguir adelante cuando aparecen el dolor, las dudas, el desgaste y la adversidad. Es una observación poderosa porque viene de alguien que conoce perfectamente ese territorio.
Messi y Nadal pertenecen a un grupo muy reducido de deportistas que redefinieron sus disciplinas. Ambos conquistaron prácticamente todo lo que era posible conquistar. Sin embargo, cuando Messi busca una referencia, no la encuentra en los éxitos de Nadal, sino en la forma en que los consiguió.
Quizá porque la verdadera grandeza nunca se construye en los momentos fáciles. La carrera de Nadal estuvo marcada por lesiones, recuperaciones imposibles y temporadas enteras en las que muchos dudaron de su regreso; aun así, encontró la manera de volver una y otra vez. De competir, de resistir.
Y Messi, que hoy atraviesa los últimos capítulos de una carrera irrepetible, parece reconocer en esa resiliencia algo familiar.
Hay algo profundamente humano en ese reconocimiento: nos recuerda que la inspiración no siempre viene de quienes recorren nuestro mismo camino. A veces surge al observar a alguien que enfrenta desafíos distintos, pero con los mismos principios: disciplina, compromiso y una voluntad inquebrantable de dar lo mejor de sí mismo.
Por eso resulta tan fascinante la admiración mutua entre ambos. Porque trasciende rivalidades, deportes, generaciones e incluso contextos completamente distintos. Es el reconocimiento entre dos personas que entienden lo que cuesta mantenerse en la cima durante décadas.
En una época obsesionada con los resultados, la conversación entre Messi y Nadal nos deja una lección diferente. La grandeza no inspira únicamente por lo que consigue, sino por la manera en que responde cuando las cosas se complican y quizás por eso incluso los ídolos siguen necesitando ídolos, porque la excelencia reconoce la excelencia.