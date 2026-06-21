La grandeza también necesita inspiración

Esta semana, Lionel Messi sorprendió al revelar que se identifica profundamente con Rafael Nadal. No habló de trofeos, récords o reconocimientos, habló de algo mucho más difícil de medir: la capacidad de seguir adelante cuando aparecen el dolor, las dudas, el desgaste y la adversidad. Es una observación poderosa porque viene de alguien que conoce perfectamente ese territorio.

Messi y Nadal pertenecen a un grupo muy reducido de deportistas que redefinieron sus disciplinas. Ambos conquistaron prácticamente todo lo que era posible conquistar. Sin embargo, cuando Messi busca una referencia, no la encuentra en los éxitos de Nadal, sino en la forma en que los consiguió.

Messi y Nadal dominaron sus disciplinas durante más de una década, pero la admiración entre ambos va mucho más allá de los trofeos. (Fotografía: Clive Brunskill/Getty Images)

Quizá porque la verdadera grandeza nunca se construye en los momentos fáciles. La carrera de Nadal estuvo marcada por lesiones, recuperaciones imposibles y temporadas enteras en las que muchos dudaron de su regreso; aun así, encontró la manera de volver una y otra vez. De competir, de resistir.

Y Messi, que hoy atraviesa los últimos capítulos de una carrera irrepetible, parece reconocer en esa resiliencia algo familiar.

