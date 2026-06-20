Todo comenzó en 1988, cuando el Star and Stripes venció al sindicato neozelandés para convertirse en campeón de la 37ª edición de la America’s Cup celebrada en San Diego. Por primera vez, Dennis Conner, skipper de aquella tripulación, extraía la Copa de las 100 Guineas, la competición deportiva más antigua del mundo, de una maleta elaborada por los artesanos de Louis Vuitton en Francia.

Fue aquella también la primera baldosa de una senda a la que, a lo largo de los años, se sumarían torneos y galardones como Roland Garros, el Australian Open y la Copa Davis, en tenis; la Fórmula 1; el Balón de Oro y el Mundial, en futbol; la Copa del Mundo de rugby; la NBA, o el campeonato del Mundo del videojuego League of Legends.

Para todos ellos, Louis Vuitton diseñó un baúl inspirado en el legado, visión y tradición de cada competición –una línea de cuadros blancos y negros para la Fórmula 1, interior naranja para Roland Garros y deep blue para el Australian Open, los colores de la bandera de Estados Unidos para el trofeo de la NBA– y así volverá a ocurrir el próximo 19 de julio, cuando la Copa del Mundo, como ha sucedido desde el Mundial celebrado en 2010 en Sudáfrica, llegará al estadio Metlife de Nueva Jersey protegida por el icónico monograma.

La relación entre la casa francesa y las principales competiciones deportivas del mundo fue compilada en el año 2022 por la editorial Assouline en el libro Trophy Trunks, escrito por el periodista francés Olivier Margot. La publicación, de 222 páginas, incluye 125 fotografías en alta resolución de la relación que los baúles de la casa francesa han mantenido desde el final del siglo XX con las principales competiciones deportivas.