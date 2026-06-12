Las seis obras emblemáticas de David Hockney, gran figura del arte contemporáneo

"Domestic Scene, Notting Hill" (1963)

Pintada en 1963, "Domestic Scene, Notting Hill" es típica de las primeras obras del artista, realizadas al óleo en un estilo experimental sin perspectiva. Un personaje vestido de negro está sentado en un sillón, de espaldas a un hombre desnudo. Un jarrón amarillo, una lámpara y una cortina roja completan la escena, depurada e intrigante, en un apartamento del barrio de Notting Hill en Londres, donde el pintor residía en aquella época.

"A Bigger Splash" (1967)

Esta tela, una de las más importantes del pintor, es representativa del estilo de vida que interesa a Hockney de California en los años 1960. El azul pastel del cielo sin nubes y el azul más profundo de la piscina dominan la obra, en una inquietante calma sólo alterada por un chapuzón.

California es una gran fuente de inspiración para el artista, porque aprecia "la intensidad de los colores, la luz, la sensualidad", explicaba Andrew Wilson, conservador de la Tate Britain, en la BBC en 2017.

"Mr and Mrs Clark and Percy" (1970-1971)

Una pareja, junto a un gran ventanal, mira al espectador. El señor Clark está sentado, con su gato Percy en el regazo, y su esposa frente a él, con las manos en las caderas.

La intensidad emocional de esta pintura, "obra maestra de tensión doméstica contenida", según The Guardian, se encuentra también en el tierno y conmovedor "My Parents" (1977).

Estos lienzos forman parte de una serie de dobles retratos de allegados del artista en su entorno. Una de estas obras, "Henry Geldzahler and Christopher Scott" (1969), se vendió por 49,5 millones de dólares en una subasta en Londres en 2019.