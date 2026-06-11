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Vida

El arte de Jorge Rosano encuentra un nuevo lienzo en Metro Universidad

En el marco de la Copa Mundial, el artista Jorge Rosano Gamboa intervino la estación Metro Universidad, inspirándose en la identidad de la UNAM y en los paisajes que caracterizan el sur de la Ciudad de México.
jue 11 junio 2026 05:06 PM
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La estación Metro Universidad se convirtió en el nuevo lienzo de Jorge Rosano Gamboa. Inspirada en la UNAM y en los paisajes del sur de la Ciudad de México, la intervención conecta arte, identidad y espacio público en uno de los puntos de movilidad más importantes de la capital.
 (Fotografía: cortesía)

Metro Universidad es uno de los principales puntos de movilidad para miles de estudiantes que diariamente se trasladan a Ciudad Universitaria. La universidad es considerada uno de los proyectos culturales y arquitectónicos más importantes de México en el siglo XX, gracias a la integración del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las artes.

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Por ello, no resulta extraño que esta estación se haya convertido en el lienzo perfecto para una propuesta artística que busca conectar arte contemporáneo, identidad cultural y espacio público.

Para desarrollar esta intervención, Jorge Rosano Gamboa tomó como punto de partida la historia, el paisaje y la memoria colectiva que rodean a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones educativas más representativas del país.

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Volcanes, cuerpos celestes, relieves naturales y referencias a San Ángel forman parte de la propuesta artística desarrollada por Jorge Rosano Gamboa en Metro Universidad, una obra que invita a mirar el trayecto cotidiano desde una nueva perspectiva.
 (Fotografía: cortesía )

La obra refleja el interés constante del artista por explorar la relación entre territorio, identidad, memoria y paisaje, temas que han estado presentes a lo largo de su trayectoria y que suelen aparecer en muchos de sus proyectos.

Las referencias detrás de la intervención

A lo largo de la estación pueden apreciarse elementos inspirados en los volcanes, los cuerpos celestes, los relieves naturales y la geografía característica de San Ángel, una zona donde conviven la ciudad y el entorno natural de una manera única.

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La intervención también incorpora referencias a fenómenos astronómicos, relatos mitológicos y acontecimientos históricos que forman parte de la construcción del México contemporáneo. De esta manera, la obra establece un diálogo entre la historia del país y la vida universitaria.

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La intervención retoma elementos de la historia, la memoria y el paisaje vinculados a la UNAM, integrando también referencias a fenómenos astronómicos, mitología y momentos clave de la historia de México para construir una narrativa visual única.
 (Fotografía: cortesía)

Como era de esperarse, también se incluyeron guiños a distintas facultades y entidades académicas de la UNAM, fortaleciendo el vínculo de la pieza con la comunidad universitaria.

Más allá de la renovación visual del espacio, el proyecto se suma a una tendencia cada vez más presente en las ciudades: integrar expresiones artísticas y culturales en la infraestructura urbana para crear entornos más atractivos, funcionales y significativos para quienes los habitan y recorren todos los días.

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Más allá de una renovación estética, el proyecto refleja cómo el arte puede integrarse a la infraestructura urbana para generar espacios más atractivos, significativos y cercanos para quienes recorren diariamente la Ciudad de México.
 (Fotografía: cortesía )

Una vez más, el arte y el espacio público se encuentran para transformar la experiencia cotidiana de quienes transitan por la Ciudad de México.

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Arte

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