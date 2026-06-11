Metro Universidad es uno de los principales puntos de movilidad para miles de estudiantes que diariamente se trasladan a Ciudad Universitaria. La universidad es considerada uno de los proyectos culturales y arquitectónicos más importantes de México en el siglo XX, gracias a la integración del urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las artes.
El arte de Jorge Rosano encuentra un nuevo lienzo en Metro Universidad
Por ello, no resulta extraño que esta estación se haya convertido en el lienzo perfecto para una propuesta artística que busca conectar arte contemporáneo, identidad cultural y espacio público.
Para desarrollar esta intervención, Jorge Rosano Gamboa tomó como punto de partida la historia, el paisaje y la memoria colectiva que rodean a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones educativas más representativas del país.
La obra refleja el interés constante del artista por explorar la relación entre territorio, identidad, memoria y paisaje, temas que han estado presentes a lo largo de su trayectoria y que suelen aparecer en muchos de sus proyectos.
Las referencias detrás de la intervención
A lo largo de la estación pueden apreciarse elementos inspirados en los volcanes, los cuerpos celestes, los relieves naturales y la geografía característica de San Ángel, una zona donde conviven la ciudad y el entorno natural de una manera única.
La intervención también incorpora referencias a fenómenos astronómicos, relatos mitológicos y acontecimientos históricos que forman parte de la construcción del México contemporáneo. De esta manera, la obra establece un diálogo entre la historia del país y la vida universitaria.
Como era de esperarse, también se incluyeron guiños a distintas facultades y entidades académicas de la UNAM, fortaleciendo el vínculo de la pieza con la comunidad universitaria.
Más allá de la renovación visual del espacio, el proyecto se suma a una tendencia cada vez más presente en las ciudades: integrar expresiones artísticas y culturales en la infraestructura urbana para crear entornos más atractivos, funcionales y significativos para quienes los habitan y recorren todos los días.
Una vez más, el arte y el espacio público se encuentran para transformar la experiencia cotidiana de quienes transitan por la Ciudad de México.