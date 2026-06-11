Por ello, no resulta extraño que esta estación se haya convertido en el lienzo perfecto para una propuesta artística que busca conectar arte contemporáneo, identidad cultural y espacio público.

Para desarrollar esta intervención, Jorge Rosano Gamboa tomó como punto de partida la historia, el paisaje y la memoria colectiva que rodean a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones educativas más representativas del país.

Volcanes, cuerpos celestes, relieves naturales y referencias a San Ángel forman parte de la propuesta artística desarrollada por Jorge Rosano Gamboa en Metro Universidad, una obra que invita a mirar el trayecto cotidiano desde una nueva perspectiva.

(Fotografía: cortesía )

La obra refleja el interés constante del artista por explorar la relación entre territorio, identidad, memoria y paisaje, temas que han estado presentes a lo largo de su trayectoria y que suelen aparecer en muchos de sus proyectos.

Las referencias detrás de la intervención

A lo largo de la estación pueden apreciarse elementos inspirados en los volcanes, los cuerpos celestes, los relieves naturales y la geografía característica de San Ángel, una zona donde conviven la ciudad y el entorno natural de una manera única.