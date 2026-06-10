De acuerdo con datos de registros civiles y censos de distintos países de la región, nombres como Neymar, Kylian, Lionel, James e incluso apellidos como Mbappé han ganado popularidad en los últimos años, reflejando la admiración que generan algunas de las estrellas más importantes del deporte.
Neymar, Kylian y Lionel: cuando el fútbol también inspira nombres
En Ecuador, por ejemplo, 3,847 niños han sido registrados con el nombre Neymar, mientras que más de 2,800 llevan el nombre Kylian. El fenómeno también se extiende a otros países como Brasil, Colombia, Chile y Argentina, donde las referencias futbolísticas forman parte de la identidad de nuevas generaciones.
El caso de Kylian Mbappé es particularmente llamativo. Desde la conquista del Mundial de Rusia 2018 por parte de Francia, el delantero se convirtió en una figura global y su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en registros civiles de distintos países sudamericanos. Variantes como Kilian o Killian también han ganado terreno.
En Argentina, el efecto Lionel Messi se hizo especialmente visible tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. Durante 2023, el nombre Lionel experimentó un crecimiento significativo y se posicionó entre los más elegidos del país. Mientras tanto, nombres históricos como Diego, asociados a Diego Maradona, han perdido presencia y ya no figuran entre los más populares.
La influencia del fútbol llega incluso a las historias familiares. Existen casos de familias que han nombrado a distintos miembros en honor a figuras como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta o James Rodríguez, convirtiendo su pasión deportiva en parte de su legado familiar.
Según el Registro Civil de Ecuador, la admiración por futbolistas internacionales y referentes locales ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una fuente de inspiración al momento de elegir el nombre de un hijo. La institución señala que es posible que, tras el Mundial de 2026, nuevos nombres vinculados a futuras estrellas comiencen a aparecer en las estadísticas de la región.
Aunque la creatividad de los padres sigue creciendo, las autoridades recuerdan que existen regulaciones para evitar nombres que puedan resultar ofensivos, ridículos o perjudiciales para los menores.
Lo cierto es que, mientras el fútbol siga despertando emociones y creando ídolos, seguirá encontrando formas de dejar huella fuera de los estadios, incluso en algo tan personal como el nombre de una persona.