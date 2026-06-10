En Ecuador, por ejemplo, 3,847 niños han sido registrados con el nombre Neymar, mientras que más de 2,800 llevan el nombre Kylian. El fenómeno también se extiende a otros países como Brasil, Colombia, Chile y Argentina, donde las referencias futbolísticas forman parte de la identidad de nuevas generaciones.

El caso de Kylian Mbappé es particularmente llamativo. Desde la conquista del Mundial de Rusia 2018 por parte de Francia, el delantero se convirtió en una figura global y su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en registros civiles de distintos países sudamericanos. Variantes como Kilian o Killian también han ganado terreno.

James, Cristiano, Ronaldo, Neymar, Lionel e Iniesta. En Sudamérica existen familias enteras cuyos integrantes llevan nombres inspirados en sus futbolistas favoritos, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende generaciones.

(Fotografía: Leonardo Fernandez)

En Argentina, el efecto Lionel Messi se hizo especialmente visible tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. Durante 2023, el nombre Lionel experimentó un crecimiento significativo y se posicionó entre los más elegidos del país. Mientras tanto, nombres históricos como Diego, asociados a Diego Maradona, han perdido presencia y ya no figuran entre los más populares.