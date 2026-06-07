Opinión | La Patria, esa mentira

El mundo estaba casi vacío cuando comenzó a poblarse de migrantes que venían de África. Esa falsa distribución tan ordenadita en donde los blancos estaban en Europa, los negros en África y los mestizos en el resto del mundo comenzó a tambalearse cuando los habitantes de las excolonias comenzaron a irse a las exmetrópolis y Europa dejó de ser ese lugar primermundista tan tranquilito y tan lleno de blanquitos. Pensaban que podían hacer destrozos en todo el barrio y que nadie se metería en su jardín. Por favor. La historia es como un boomerang y ahora tienen que hacerse cargo de todo lo que rompieron, dejándonos entrar a su casa de la misma manera que entraron a las nuestras.

El mejor ejemplo de esto son los franceses. Los vanguardistas del estado-nación ahora tienen una selección conformada por jóvenes de todo el mundo, franceses todos, claro, de todos los colores y sabores. En la ultraderecha no están muy contentos, pero da igual, nunca entienden lo que no quieren entender. Lo que no pueden negar es que la multiculturalidad aumenta la calidad futbolística de su selección y confirma que la calidad de los brasileros, el país más mestizo del mundo, tiene que ver con lo mismo.

En Inglaterra, Alemania, Bélgica, España y Portugal pasa lo mismo que en la tierra de la fraternidad. Deberían aprovechar, porque el día en que se dé vuelta la tortilla y Europa sea un continente en guerra, todos estos jugadores van a elegir jugar por la tierra de sus padres y no van a ganar nunca más nada.

Acerca del autor: Sebastián Kohan Esquenazi es realizador audiovisual, director, productor y guionista de diversas series y documentales, entre los que destacan Ojos Rojos, Buscando a Panzeri, Villa Olímpica y Toros Neza. Es además autor de Juan Carlos Vera. El 10 que fue número 1, sobre la estrella chilena de Pumas, y coautor de Peloti y el Mundial, una guía cultural para entender el juego, publicado recientemente por Alfaguara.

