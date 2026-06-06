Opinión | Mi historia con el Mundial

Al regreso de Brasil 2014 me invitaron a ser talento exclusivo de TV Azteca y me prometieron incluirme en el equipo de deportes, y aunque tardó en llegar, me lo cumplieron de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Estuve en un programa que se llamaba Fuera de juego que se transmitía los domingos por las mañanas, junto con Luis García y Christian Martinoli, pero solo duramos tres meses al aire. Y cuando el panorama pintaba triste, me dieron la noticia de que sería parte del equipo de Los protagonistas.

Aquí el reto personal era mayor, pues en esta ecuación ya era mamá: mi hijo Patricio tenía un año y cuatro meses y no estaba dispuesta a separarme tanto tiempo de él. Mi jefe Rodolfo Vargas me apoyó para que me lo llevara y mi alma tuvo paz. Por fortuna, todo salió tan bien que terminaron dándome más trabajo del que me habían proyectado inicialmente. Tuve la fortuna de hacer todos los partidos de la selección, compartiendo mesa con Luis García, Christian Martinoli, Zague, Iker Casillas y Jorge Valdano.

En esta carrera como en la vida los cambios son una constante y siempre van acompañados de una apuesta por el crecimiento, por ello, tiempo después de volver de un nuevo desafío superado llamado Rusia 2018, dejé TV Azteca en 2019.

Para 2022 estaba empezando un nuevo ciclo con Televisa, y un buen día me hablaron de TUDN para invitarme a República Deportiva, que era el programa más longevo de deportes en Estados Unidos. La nueva aventura venía acompañada del proyecto Qatar 2022. En la inauguración tuve el privilegio de estar sentada en la mesa con la extraordinaria periodista Denise Maerker, el entrañable Enrique Bermúdez y la leyenda del futbol Carles Puyol.

Llegar a un Mundial es una graduación a nivel doctorado para futbolistas y entrenadores, pero también para quienes nos dedicamos a la comunicación. No hay nada más arriba, por ello sostengo que estas justas, además de representar el más grande reto de mi carrera, se han convertido en mi constante vehículo de crecimiento. Y con México como anfitrión, estoy lista para vivir este desafío.

Acerca de la autora: Conductora y comunicadora, Tania Rincón se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas. Ha participado en la cobertura de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, es conductora titular del icónico programa deportivo La Jugada.