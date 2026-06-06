Los Mundiales han sido mi vehículo de crecimiento, autoconocimiento y superación. Mi historia se remonta a Francia 1998, cuando empecé a tener noción de lo importante que era el futbol en la vida de millones de personas. Tenía alrededor de 11 años y estaba en el Colegio Juana de Asbaje, una escuela católica solo para niñas.
Opinión | Mi historia con el Mundial
Cierto día de aquel caluroso verano, regresábamos al salón después del recreo y nunca olvidé lo que nos dijo la maestra: “Niñas, agarren sus cosas que vamos al salón de usos múltiples". Cuando llegamos vimos que el espacio, uno de los salones más grandes de la escuela, ya estaba ocupado por otros grupos… ¡Nos llevaron a ver un partido de la selección mexicana! En medio del júbilo, algo dentro de aquella niña se estremeció. Aquel momento me marcó para siempre.
De aquella justa de 1998, brinco a Sudáfrica 2010. En aquella época sumaba dos años en Fox Sports. En la cadena no teníamos los derechos del Mundial y mi querido jefe Fausto Ceballos tuvo una idea que en ese momento pensábamos que era descabellada y hasta insensata: hacer un programa especial en vivo cada vez que México jugara, reaccionando al partido, y armar una fiesta de esas transmisiones, incluso con invitados musicales para el medio tiempo. La fórmula fue un éxito, tuvimos grandes niveles de audiencia y el público disfrutó con una alternativa disruptiva para la época, al tiempo que nosotros como conductores la pasamos muy bien.
Todo terminó cuando Argentina eliminó –otra vez– a México en octavos de final, pero si antes del programa referido ya estaba convencida de que una Copa del Mundo sería mi graduación, con esa experiencia lo reafirmé. Así que cuatro años más tarde llegó mi primera gran oportunidad, cuando me dieron la noticia de que iría a Brasil 2014.
Tuve una compañera inmejorable en Marion Reimers, que todos los días me daba cátedras de vida y me contaba historias sorprendentes. Trabajé en un programa matutino con Raúl Orvañanos y por las tardes hacía notas de color o daba cobertura a eventos a los que asistían leyendas del futbol o artistas de renombre.
Al regreso de Brasil 2014 me invitaron a ser talento exclusivo de TV Azteca y me prometieron incluirme en el equipo de deportes, y aunque tardó en llegar, me lo cumplieron de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Estuve en un programa que se llamaba Fuera de juego que se transmitía los domingos por las mañanas, junto con Luis García y Christian Martinoli, pero solo duramos tres meses al aire. Y cuando el panorama pintaba triste, me dieron la noticia de que sería parte del equipo de Los protagonistas.
Aquí el reto personal era mayor, pues en esta ecuación ya era mamá: mi hijo Patricio tenía un año y cuatro meses y no estaba dispuesta a separarme tanto tiempo de él. Mi jefe Rodolfo Vargas me apoyó para que me lo llevara y mi alma tuvo paz. Por fortuna, todo salió tan bien que terminaron dándome más trabajo del que me habían proyectado inicialmente. Tuve la fortuna de hacer todos los partidos de la selección, compartiendo mesa con Luis García, Christian Martinoli, Zague, Iker Casillas y Jorge Valdano.
En esta carrera como en la vida los cambios son una constante y siempre van acompañados de una apuesta por el crecimiento, por ello, tiempo después de volver de un nuevo desafío superado llamado Rusia 2018, dejé TV Azteca en 2019.
Para 2022 estaba empezando un nuevo ciclo con Televisa, y un buen día me hablaron de TUDN para invitarme a República Deportiva, que era el programa más longevo de deportes en Estados Unidos. La nueva aventura venía acompañada del proyecto Qatar 2022. En la inauguración tuve el privilegio de estar sentada en la mesa con la extraordinaria periodista Denise Maerker, el entrañable Enrique Bermúdez y la leyenda del futbol Carles Puyol.
Llegar a un Mundial es una graduación a nivel doctorado para futbolistas y entrenadores, pero también para quienes nos dedicamos a la comunicación. No hay nada más arriba, por ello sostengo que estas justas, además de representar el más grande reto de mi carrera, se han convertido en mi constante vehículo de crecimiento. Y con México como anfitrión, estoy lista para vivir este desafío.
Acerca de la autora: Conductora y comunicadora, Tania Rincón se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas. Ha participado en la cobertura de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, es conductora titular del icónico programa deportivo La Jugada.